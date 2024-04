E o primeiro finalista do paraibano 2024 está confirmado. O Botafogo-PB levou a melhor contra o Serra Branca. No duelo de ida, um intenso 0 a 0. Na volta, mesmo fora de casa, o Belo mostrou toda sua força e despachou o rival ao vencer por 2 a 1, comemorando assim a vaga na grande decisão do campeonato.

Acima de tudo uma classificação que merece ser valorizada. É o que diz o capitão Rodrigo. Para o meio-campista, o Botafogo-PB soube entender os momentos do jogo de volta.

“Sensacional chegar nessa decisão, mas sabíamos que não seria fácil como não foi. Nosso adversário tinha investimento, um bom time, organizado. Mas acima de tudo merecemos, demos tudo em campo e não deixamos de lado nosso estilo de jogo em nenhum momento da partida. Feliz por chegar na final do estadual pelo Botafogo-PB”, afirmou.

Contratado ainda no fim do ano passado com status de grande reforço, Rodrigo vem comprovando na prática. Dos 21 compromissos do Belo até aqui em 2024, ele só ficou fora de um, poupado. Nos outros 20, sempre 90 minutos sem ser substituído.

“Todos sabem da história do clube e do peso da camisa, o quanto o torcedor daqui é apaixonado pelo Belo. E todos me trataram muito bem desde quando cheguei, então você só pensa em retribuir. Graças a Deus me sinto bem e estamos conquistando nossos objetivos. Agora é foco na final do estadual e nos matas da Copa do Nordeste”, finalizou o jogador, com boas passagens por Goiás, Sport e Tombense.