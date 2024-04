Dono de talento precoce e uma das principais apostas vindas da base do Athletic, o jovem Bruno Xavier vive experiências importantes nesta temporada visando a sequência da sua carreira.

Após estrear no profissional com apenas 16 anos durante o estadual passado, o meia agora se prepara para participar da Série C do Campeonato Brasileiro pela equipe de São João del-Rei.

Tendo a conquista do acesso nesta disputa como principal objetivo, o atleta, que também passou pela base do Cruzeiro, ressalta as expectativas que possui para essa competição.

"Estamos trabalhando firme e forte, sempre buscando melhorar dia após dia. É claro que o acesso à Série B é o que a gente deseja e vamos fazer um excelente trabalho para conquistar esse objetivo do clube". - disse antes de completar.

"Teremos desafios em todos os jogos, pois o campeonato possui muitas equipes qualificadas e que querem o acesso. Mas tenho certeza de que a gente está bem-preparado para fazer história pelo clube e lutar por essa vaga na série B". - explicou.

Por fim, Bruno Xavier cita como a experiência de trabalhar junto ao profissional está ajudando no seu desenvolvimento como atleta.

"Está sendo um ano marcante na minha vida, pois tive a oportunidade de estar jogando uma competição em alto nível com apenas 16 anos, e eu tenho certeza de que é só o começo para grandes coisas que estão por vir". - concluiu.