Na noite desta quarta feira (3), o Botafogo recebeu o Junior Barranquilla pela estreia da Libertadores. A equipe do Rio de Janeiro saiu derrotada pelo placar de 3 a 1, com dois gols de Carlos Bacca e um de Gabriel Fuentes, os jogadores aproveitaram um primeiro tempo muito ruim da defesa do Fogão para balançar as redes no Rio. No fim da etapa inicial, Hugo descontou para os alvinegros.

Como fica

Em jogo estreia da fase de grupos da Libertadores, com a derrota, a equipe Botafoguense fica em último no grupo D. Já o Junior Barranquilla, com a vitória, soma três pontos e assume a liderança do grupo.

Todos os gols da partida

Foram 45 minutos de um desempenho fraquíssimo da defesa alvinegra, que dava enormes espaços aos adversários. Com menos de dez minutos, a bola bateu na mão de Hugo, na área, gerando pênalti para o Junior. Bacca bateu no canto de Gatito e converteu.

O camisa 99, Enamorado, também participou do segundo gol, com a defesa aberta em contra-ataque após escanteio a favor do Botafogo, ele recebeu de Chará, driblou Tiquinho na área e rolou para Fuentes ampliar.

Em mais um lance de falha da defesa, Fuen deu um lindo passe para Bacca, que entrou sozinho na área, driblou Gatito e fez o terceiro. Dois minutos depois, o Botafogo descontou com Hugo, que aproveitou passe de peito de Tiquinho.

Final parado

O que parecia ser um jogo mais dinâmico logo virou uma partida travada, com faltas e reclamações com a arbitragem de ambos os lados.

Novo professor olhando

Novo técnico do Botafogo, Artur Jorge esteve no estádio Nilton Santos e assistiu à derrota por 3 a 1. Quando desembarcou ao Rio de Janeiro, o treinador disse que o aspecto mais importante de sua chegada imediata era justamente a chance de assistir ao confronto contra o Junior Barranquilla.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo pela Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira, 11 de abril, para enfrentar a LDU. O duelo será em Quito, no Equador, no estádio Casa Blanca. A bola rola às 19h. Já o Junior, seu próximo jogo será pelo Campeonato Colombiano, fora de casa, contra o America de Cali, sábado (6), às 22h30.