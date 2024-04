A equipe do Corinthians se prepara para mais uma etapa na Copa do Brasil Sub-17. Após eliminar o Criciúma e o Internacional, o Timão enfrentará o São Paulo em duas partidas. Esse será o quarto jogo do treinador Raphael Laruccia sob o comando do time paulista e o primeiro clássico pelo clube. O técnico falou sobre a expectativa para esses jogos.

“Assim como nas duas primeiras fases da competição certamente encontraremos um adversário muito qualificado e que nos trará um nível de enfrentamento altíssimo. Esperamos dois jogos marcados pelo equilíbrio entre as equipes, onde os detalhes tendem a fazer a diferença. E com o componente mais do que especial de se tratar de um clássico regional recheado de história. Será uma honra fazer parte dessa história”, disse.

Pelo Corinthians, Raphael segue invicto com duas vitórias e um empate em três jogos. Marcando um aproveitamento de 77,77%. Com nove gols marcados e seis sofridos. Todos os jogos foram disputados na Copa do Brasil. O comandante chegou ao Timão após uma passagem de quase dois anos pelo Avaí. O mesmo contou sobre essas primeiras experiências.

“Tem sido uma experiência muito enriquecedora e desafiadora. Representar um clube do tamanho do Corinthians em uma das principais competições nacionais da categoria é uma responsabilidade enorme e estamos muito felizes com o desempenho da equipe, nossa jornada tem sido incrível, e como fruto do desempenho na competição até o momento, aliado a dedicação, comprometimento e competência de todos os atletas e comissão técnica tivemos nesta última semana cinco atletas da categoria Sub-17 inscritos na Copa Sul-americana pela equipe profissional”, finalizou.