Depois de vencer o jogo de ida da final do Campeonato Catarinense, por 2 a 1, sobre o Brusque, o Criciúma segue com sua preparação a todo vapor para a partida que decidirá o campeão estadual deste ano. Titular em todos os 14 jogos que participou, Marcelo Hermesé um dos nomes que mais se destacaram pelo Tigre na campanha vencedora até aqui. O lateral-esquerdo soma um gol e duas assistências anotadas até o momento.

“Na minha opinião, fizemos por merecer chegar onde chegamos. Jogamos bem, conquistamos resultados sólidos e levamos o campeonato com seriedade do início ao fim. Agora é finalizar com chave de ouro, que seria com o título de campeão catarinense. Porém, vale lembrar: ainda não tem nada definido. Brusque também não chegou na grande decisão à toa. Existem méritos”, ressaltou o jogador.

Multicampeão, Marcelo Hermes já levantou troféus dentro e fora do Brasil. Defendendo as cores do Cruzeiro, foi campeão mineiro e da Copa do Brasil em 2018. Antes disso, quando atuava no futebol português, venceu a liga nacional 2016/17 jogando pelo Benfica. No Criciúma, o lateral de 29 anos foi campeão estadual (2023) e da Recopa Catarinense deste ano. Ele diz que está ansioso para acrescentar mais uma conquista ao seu currículo.

“Para mim, é uma alegria imensa poder representar o Criciúma em campo na disputa de mais um título. O sucesso deste clube tem a ver com o profissionalismo de todos aqui dentro. Estamos trabalhando bastante para não permitir surpresas indesejadas em campo. A ideia é fazer história nessa final dentro do Heriberto Hülse, queremos que os torcedores tenham motivos para comemorar e sentir orgulho da nossa equipe. Tenho fé que vai dar certo”, afirmou.

Criciúma e Brusque decidem o título do Campeonato Catarinense neste sábado (06), a partir das 16h30, no estádio Heriberto Hülse. Atual campeão, o Tigre tem a chance de conquistar o bicampeonato consecutivo – o que não acontece desde 1990/1991.