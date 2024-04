O Criciúma largou com vitória na final do Campeonato Catarinense. A equipe superou o Brusque no último sábado (30), por 2 a 1. Agora, decidirá o título estadual em casa.

Titular na defesa do Tigre, Claudinho comemora o resultado do primeiro jogo, mas prega foco para a partida de volta. “Vitória importante demais, o grupo todo está de parabéns. Em uma decisão de 180 minutos, é fundamental largar com vantagem, mas sabemos que ainda não tem nada ganho. O time segue focado. Agora é trabalhar bem durante a semana para fazer um grande jogo diante da nossa torcida”, disse o jovem lateral-direito, de 23 anos.

Claudinho é um dos destaques do Criciúma neste Catarinense. Titular em 15 dos 16 jogos que o time disputou, ele tem a segunda melhor média de interceptações (5,4 por jogo) de toda a equipe. Além disso, é o defensor do Tigre com maior média de passes decisivos por partida (1,3). Os dados são da plataforma Sofascore.

“Acredito que o nosso ponto forte é o coletivo, o esforço de cada um para colocar a estratégia em prática. Então fico feliz por conseguir deixar a minha parcela de contribuição. Trabalho diariamente para agregar ao time da melhor forma”, concluiu o defensor, que acumula mais de 100 jogos com a camisa carvoeira.

Criciúma e Brusque voltam a se enfrentar neste sábado (6), às 16h30, no Estádio Heriberto Hülse. O Tigre pode até empatar que fica com a taça. Em caso de revés por um gol de diferença, o título será decidido nas penalidades.

Mais sobre Claudinho

Natural de Nova Veneza (SC), cidade próxima de Criciúma, Claudinho é formado na base do Tigre. Campeão da primeira e da segunda divisão do Catarinense, ele também participou dos acessos para as Séries B e A do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o defensor conquistou a Recopa Catarinense, e agora busca o bicampeonato estadual pela equipe carvoeira.