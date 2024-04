A campanha pelo bi-campeonato da Libertadores começou oficialmente para o Fluminense na noite dessa quarta-feira (03). O Tricolor Carioca, cabeça de chave do grupo A, empatou por 1 a 1 com o Alianza Lima.

Os gols do jogo, disputado no estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru), foram marcados por Marquinhos, a favor do Fluminense, e Kevin, a favor do Alianza Lima.

Confronto muito equilibrado

Fluminense teve muitas dificuldades para perfurar o bloco defensivo formado pelo Alianza Lima. A princípio, se viu uma partida em que o Fluminense tentava seu característico jogo de posse de bola, mas sem conseguir efetividade e profundidade.

Desfalcado de Cano, Keno e Ganso, Fernando Diniz teve de trazer Lelê, Marquinhos e Renato Augusto ao time principal. As mudanças trouxeram oxigenação nova ao time, mas retiraram entrosamento também.

As primeiras grandes chances da partida viriam a favor do Alianza Lima, que não saberia aproveitá-las, a princípio. Essas primeiras chances foram condicionadas por falhas na saída de bola.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque, Kevin Serna avançou com eficiência pelo lado esquerdo do ataque peruano, fez o movimento de corte para o centro da área e finalizou no canto da meta defendida por Fábio para abrir o placar.

Segundo tempo de acordar tricolor

O Fluminense voltou um pouco mais concentrado na segunda etapa. Ainda assim, ainda ao início da segunda etapa, o time da casa teve chance clara de gol, que acabou desperdiçando.

Com a entrada de Douglas Costa, aos 20 minutos, o time ganharia sobrevida tática e começaria a conseguir algumas chances de gol a seu favor.

Dos pés desse mesmo Douglas Costa que foi cobrado o escanteio que encontrou a cabeça de Marquinhos, bem posicionado na área, para empatar o placar.

Definição no grupo A

Com esse empate, o Fluminense fica em terceiro no grupo A, com um ponto conquistado. Alianza Lima fica à frente, na segunda colocação, mas empatado em pontos.

Colo Colo, com três pontos, lidera o grupo, enquanto o Cerro Porteño, zerado em pontos, é lanterna.

Próximos compromissos

A próxima partida do Fluminense será pela Libertadores, onde enfrentará o Colo Colo no Maracanã pela segunda rodada da fase de grupos.

Já o Cerro Porteño receberá o Alianza Lima no Paraguai pelo outro jogo do grupo.