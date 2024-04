Cria da Academia, o jovem atacante Endrick tem a possibilidade de conquistar, neste domingo (07), sua última taça com o Palmeiras nesta primeira passagem pelo Brasil. Negociado com o Real Madrid, da Espanha, o jogador de 17 anos deixará o futebol brasileiro ao atingir a maioridade.

Antes da partida de volta da grande final do Paulistão 2024, diante do Santos, o camisa nove palestrino fez questão de ressaltar a força do grupo, que, com equipe alternativa, estreou com empate na Argentina pela Conmbeol Libertadores.

“Todos nos preparamos bem, os que foram para o jogo da Libertadores e os que ficaram aqui. Somos uma equipe, um time, e os que foram para lá jogaram bem. Conseguimos arrancar um empate e os que ficaram trabalharam também para poder ajudar o Palmeiras na final. Estamos nos preparando para fazer um bom jogo e poder nos sagrarmos campeões”, afirmou o jogador.

Derrotado por 1 a 0 no último domingo, na Vila Belmiro, o Palmeiras terá de reverter o resultado diante do Santos, no Allianz Parque, para se sagrar campeão estadual pela terceira vez consecutiva. Com certeza de casa cheia, a torcida alviverde prepara grande festa para recepcionar a equipe e Endrick destacou a força das arquibancadas para mais uma decisão.

“Quando é final, todos querem jogar muito mais, com nossa torcida, no Allianz Parque. Sabemos que pode ter o corredor, mais de 40 mil pessoas. A gente espera muito dos nossos torcedores porque eles são o nosso 12º jogador e precisamos muito deles. Vamos dar o nosso melhor no campo, porque é isso que a gente faz pelo Palmeiras”, destacou o atacante, que também projetou a final do Paulistão.

“Todos sabemos que o Santos é um bom time, faz um bom campeonato. Mas é claro que todos querem ganhar. Eu creio que vai ser uma partida muito boa, uma partida muito difícil, como foi a primeira. Nós perdemos o primeiro jogo na casa deles e agora é no Allianz Parque, na nossa casa. Espero que seja um bom jogo e que a nossa equipe possa se sair bem para conseguir ganhar”, disse.

Com Endrick em campo e na busca por sua última taça pelo clube, ao menos nesta primeira passagem, o Palmeiras enfrentará o Santos, com a força do Allianz Parque a seu favor, neste domingo (07), às 18h, em busca do 10° título da era Abel Ferreira.