Na noite desta quinta-feira (4), o São Paulo foi derrotado por 2 a 1 pela equipe do Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, em partia válida pela primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024.

Polêmica da Substituição

Após o tricolor sofrer três lesões apenas no primeiro tempo, o treinador Thiago Carpini decidiu tomar uma atitude arriscada e manter sua equipe com um jogador a menos nos minutos finais da partida, tendo em vista que caso fosse feita a terceira parada para substituição, na segunda etapa não poderiam haver mais trocas.

“Troquei seis minutos que restavam dos acréscimos por 45 mais acréscimos. Seis por 50. É tomada de decisão rápida, difícil. Jogar na casa deles com jogador a menos é correr risco, mas corria risco de ficar com um a menos no segundo, sabendo que tínhamos atletas que não suportariam os 90 minutos como o James".

”Acho que foi decisão acertada. Se nada tivesse acontecido nem teria o questionamento, futebol é assim. Ação e reação, consequências. Faria de novo. Os próprios atletas pediram para que não fizesse. Entrada do Galoppo e Luciano teve participação direta no gol.

Saldo positivo ou negativo ?

O comandante tricolor também falou sobre o saldo adquirido, apesar do resultado ruim.

"Qualquer coisa que eu fale em saldo negativo ou positivo, há controversas. Tenho minhas convicções. Tenho respaldo no vestiário, do grupo. Se eu ficar falando de Supercopa, tabu ou Novorizontino, isso é passado. Não vivo passado nem futuro, vivo presente. Infelizmente, não começamos como gostaríamos hoje".

“O saldo não foi positivo pelo resultado, mas pelos comportamentos, buscamos situações até o final, tivemos chances com Luciano, uma defesa no fim. O Talleres é segundo lugar no Argentino, vamos virar a página, ajustar alguns erros e quarta-feira é Morumbis lotado. O torcedor espera por esse momento e nós também. Futebol é altos e baixos", completou.

James titular

Foto:Divulgação/São Paulo

Pela primeira vez desde a sua contratação, James Rodríguez foi escalado pela primeira vez entre os 11 iniciais do duelo e Carpini falou um pouco sobre a atuação do Colombiano, e também sobre a minutagem limitada do mesmo.

“Sobre o James, nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com o Lucas em campo, mas infelizmente não aconteceram. Em algum momento a gente precisava dar esse início de partida para ele, jogo grande, tinha de participar. Enquanto suportou, foi participativo. Depois das perdas dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele", analisou.

Duelo Complicado

Um dos nomes que esteve dentro de campo, o zagueiro Arboleda deu suas considerações so re a derrota sofrida em Córdoba nesta quinta.

“Sabíamos que seria muito dificil. Com poucos minutos perdemos jogadores lesionados, importantes para a equipe. Tomamos um gol em falta de concentração. Temos uma grande equipe e vamos lutar pela classificação. São Paulo tem um time de muita qualidade, sempre mantém o mesmo padrão de jogo. Vamos corrigir os pequenos erros e concentrar para o próximo jogo. A gente sabe da qualidade que a gente tem. Tomamos gols que poderíamos ter evitado. Vamos tratar de ganhar em casa.

Atuação abaixo

Outro nome que não vinha atuando há algum tempo, e que hoje teve chance de entrar na partida e participação direta no gol são-paulino foi Galoppo, que também comentou um pouco sobre o resultado negativo obtido.

“Uma pena, foi uma partida disputada, mas com três machucados, é difícil. Mas não é desculpa, foi uma atuação abaixo do que podemos jogar. Temos que fazer autrocrítica, temos muito mais a dar. Sobre a decisão do treinador, não posso falar. Eles aproveitaram o momento que tinham um a mais. Vamos seguir lutando.

Próximo Compromisso

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (10), em que terá de enfrentar a equipe do Cobresal, no Estádio do MorumBIS, às 21h30. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024.