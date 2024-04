A Seleção Feminina campeã do Sul-Americano Sub-17 no último domingo (31). Com a goleada por 5 a 1 sobre o Paraguai, o Brasil terminou na primeira colocação do quadrangular final e conquistou o título da competição de maneira invicta.

Um dos destaques foi a goleira Josi, atleta da base do Grêmio que contribuiu com boas defesas ao longo do torneio. Feliz com a conquista, ela celebrou o título e valorizou o trabalho realizado por todo o grupo para levar o troféu para casa.

“Estou extremamente feliz com o título do Sul-Americano. Foi uma honra defender o gol da Seleção nessa caminhada que resultou na conquista invicta. Estou muito orgulhosa de fazer parte desta equipe. Cada jogadora deu o seu máximo em campo, e isso resultou nesse título histórico para nós. Parabéns a todas as minhas companheiras e à comissão técnica pelo trabalho”, declarou a jogadora de apenas 15 anos.

Josi também comentou sobre a campanha do Brasil na competição. Na primeira fase, a Seleção avançou na liderança do Grupo B com três vitórias e um empate. Já no quadrangular final, obteve mais dois triunfos e um empate e terminou em primeiro lugar com sete pontos, dois a mais que a vice-campeã Colômbia.

"Foi uma jornada incrível para nós. Sabíamos que seria um campeonato complicado, mas acreditamos no nosso potencial como equipe. Nosso comprometimento e trabalho em grupo foram fundamentais para alcançarmos a liderança na primeira fase e no quadrangular final. Cada jogo foi uma batalha, e enfrentamos adversárias talentosas com determinação e foco. Agora, é hora de celebrar, mas também de continuar trabalhando duro para futuros desafios”, acrescentou a goleira.