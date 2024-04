Desde o início de 2024 no Avenida, o goleiro Gabriel Toebe está ansioso pelo início da Série D do Campeonato Brasileiro. Disputando a vaga de titular com outro profissional, o ex-atleta do Botafogo mostra-se animado quanto à possibilidade de ser escalado.

"A disputa é muito sadia. Ambos querem ajudar o Avenida a realizar uma excelente Série D. Venho me dedicando com extrema seriedade nos treinamentos. A escolha, no entanto, é do professor", declarou o goleiro.

O Avenida está ao lado de Barra SC, Brasil de Pelotas, Concórdia, FC Cascavel, Cianorte, Hercilio Luz e Novo Hamburgo na chave H da Série D. Catarinense de nascimento e com a experiencia de defender o TAC, clube do interior gaúcho, Gabriel ressalta a competitividade que segundo ele, haverá entre os times.

"A chave H é composta apenas por equipes do Sul do país. Isso por si só já indica o nível de equilíbrio existente nesse grupo. São todos times de bom nível, com tradição ou bom retrospecto recente em seus respectivos estaduais. Serão com certeza embates dificílimos" finalizou o jogador.