O aguardado Clássico da Saudade assume o centro das atenções na etapa final do Campeonato Paulista de 2024, com Santos e Palmeiras disputando o tão desejado título estadual. Relembre a trajetória das duas equipes até a grande final.

Santos: Consistência e Drama nas Penalidades

O Santos chega à final com uma trajetória notável, tendo a segunda melhor campanha do torneio. Sob o comando de Fábio Carille, a equipe mostrou consistência ao longo da competição, acumulando oito vitórias, um empate e apenas três derrotas. No entanto, nas quartas de finais contra a Portuguesa, a classificação veio somente nos pênaltis, após um empate sem gols na Vila Belmiro.

Palmeiras: Invencibilidade e Show de Gols

Por outro lado, o Palmeiras se apresenta imponente ao chegar à final de forma invicta. Sob a liderança de Abel Ferreira, o Verdão impôs respeito na competição, com oito vitórias e quatro empates. Destaque para o confronto contra a Ponte Preta, nas quartas de finais, onde a equipe aplicou uma goleada de 5 a 1, com uma atuação brilhante de Flaco López, o artilheiro do Paulistão 2024.

Momentos Marcantes: Vitória no Terreno do Rival e Brilho de Endrick​

O Santos protagonizou um capítulo marcante ao alugar a Neo Química Arena, casa do Corinthians, para as semifinais. Além de registrar o maior público do estádio no ano, com mais de 44 mil pessoas, o Peixe fez história ao garantir a classificação diante do Bragantino por 3x1.

Enquanto isso, a estrela em ascensão de Endrick brilhou mais uma vez pelo Palmeiras, após sua participação na seleção brasileira durante a Data Fifa. Seu gol contra o Novorizontino, o único do jogo, foi fundamental para conduzir o Verdão até mais uma final do Paulistão.

Primeiro passo dado e grande decisão

No dia 31 de março, as equipes foram a campo pelo primeiro jogo da grande final. A partida foi disputada na Vila Belmiro e o resultado foi favorável a equipe santista, que venceu por um a zero com gol de Otero.

O segundo jogo está marcado para amanhã (07) às 18h, no Allianz Parque. A Vavel acompanha a decisão em tempo real.