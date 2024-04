O elenco do Palmeiras encerrou a preparação para a decisão do Campeonato Paulista 2024. No primeiro jogo da final, o Verdão perdeu por 1 a 0 para o Santos e precisará vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Os times duelam neste domingo (07), às 18h, no Allianz Parque, pelo de volta.

Em atividade na Academia de Futebol, os jogadores alviverdes foram à campo e trabalharam a bola parada, jogadas ensaiadas, movimentações e transições. No final da atividade, os atletas fizeram um recreativo discontraído e se reuniram no gramado com a comissão técnica para uma conversa. Os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues cumpriram o protocolo de suas respectivas lesões junto ao departamento de Saúde e Performance.

Fala, Endrick!

O jogador mais jovem a atuar como profissional pelo Palmeiras, com 16 anos, dois meses e 16 dias, falou com a TV Palmeiras e enalteceu a força do grupo. "Todos nos preparamos bem, os que foram para o jogo da Libertadores e os que ficaram aqui. Somos uma equipe, um time, e os que foram para lá jogaram bem. Conseguimos arrancar um empate e os que ficaram trabalharam também para poder ajudar o Palmeiras na final. Estamos nos preparando para fazer um bom jogo e poder nos sagrarmos campeões”

O jovem atleta também comentou sobre o adversário do próximo domingo. "Todos sabemos que o Santos é um bom time, faz um bom campeonato. Mas é claro que todos querem ganhar. Eu creio que vai ser uma partida muito boa, uma partida muito difícil, como foi a primeira. Nós perdemos o primeiro jogo na casa deles e agora é no Allianz Parque, na nossa casa. Espero que seja um bom jogo e que a nossa equipe possa se sair bem para conseguir ganhar”.

Provável escalação

O técnico Abel Ferreira deve iniciar a decisão com: Weverton; Marcos Rocha (Gustavo Gómez), Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.