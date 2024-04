Fábio Carille, após a vitória na ida, comentou sobre a importância da vantagem conquistada, exaltando a qualidade do Palmeiras: "Estamos enfrentando um dos melhores times dos últimos anos, temos que ter humildade e respeito. Uma vantagem importante, mesmo a mínima é importante. Saí, sim, do jogo na terceira rodada e falei para todos que estavam no vestiário que eu gostaria de chegar na final com o Palmeiras. Vamos continuar com humildade para melhorar o que temos que melhoras e, quem sabe, buscar o título lá dentro. Vamos olhar os dois lados: se tivéssemos caprichado, poderíamos ter feito, mas o Palmeiras também criou na bola aérea. É um jogo consistente deles o tempo todo. Saio satisfeito com o resultado, o Palmeiras poderia ter empatado. O resultado nessa fase da competição é de muita importância para nós. A partir de agora começamos a projetar e ver os nossos problemas. Ver o que aconteceu com o João Paulo e o Furch. Sabemos que eles são fortes, é um jogo diferente, a bola rola mais por ser sintético. Temos um time experiente que sabe suportar os momentos. Amanhã é folga, mas terça já vamos para o campo. A partir de terça, vamos sentar com o departamento médico para fazer as melhores escolhas. Esse é um trabalho que a gente começa a olhar no começo da semana. Nos preparamos para o jogo na Vila. O Palmeiras vai repetindo bola na área, pressionando, jogadores na entrada para pegar rebote. Faz isso muito bem feito. Sem bola, os alas viram uma linha de cinco e vira um 541 muito rápido. Com bola, espeta os laterais e o meia avança. É um trabalho para nós, temos que olhar para isso e ter maturidade lá. Vamos trabalhar pensando nisso".