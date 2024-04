Abel Ferreira se tornou o técnico com mais títulos da história do Palmeiras. Com a taça do Paulistão Sicredi 2024 erguida contra o Santos na tarde deste domingo (07), o português faturou seu 10º título no comando do Verdão. Ele divide o posto com Oswaldo Brandão.

No comando da equipe desde 2020, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, Abel Ferreira começou a colecionar títulos à frente do Palmeiras. Durante esses anos, o técnico não passou sequer um ano sem conquistar títulos. Neste mesmo período, o português ultrapassou o próprio Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari, o Felipão, no ranking de técnicos mais vecedores da história do Verdão.

Diante de tantas conquistas, o treinador se tornou unanimidade na Academia de Futebol e a presidente Leila Pereira fez grandes esforços para renovar o contrato do português até o final de 2025. O vínculo anterior era até o final de 2024.

Fala, Abel

Em entrevista coletiva após levantar a taça do Paulistão, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e enalteceu a força do elenco diante de tanta expectativa colocada em cima do time alviverde.

— Não é só difícil ganhar, mas também é difícil lidar com todas as expectativas que vocês põem em cima da nossa equipe e que eu procuro desmontá-la para os jogadores entenderem. Porque é fácil você pegar as expectativas e colocá-la nas mãos dos outros. Eu acho que os nossos jogadores nisso são jogadores equilibrados, que entendem as mensagens, que conseguem lidar com esses momentos de pressão - disse.

Relembre os títulos conquistados na Era Abel

- Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

- Copa Libertadores: 2020 e 2021

- Copa do Brasil: 2020

- Campeonato Paulista: 2022, 2023 e 2024

- Recopa Sul-Americana: 2022

- Supercopa do Brasil: 2023

Veja a lista dos cinco treinadores mais vencedores da história do Palmeiras

Abel Ferreira e Oswaldo Brandão - 10 títulos

Vanderlei Luxemburgo - 8 títulos

Ventura Cambon - 7 títulos

Luiz Felipe Scolari - 6 títulos

Humberto Cabelli - 4 títulos