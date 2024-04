Num começo de ano conturbado ao torcedor vascaíno, a ainda existente lacuna na montagem do elenco é algo que intensifica ainda mais a insatisfação do adepto cruzmaltino.

Passados quatro meses desde a abertura inicial da janela de transferências, o clube gastou valor próximo aos R$115 milhões na contratação de nove nomes, sem contar com os gastos de renovações contratuais.

Ainda assim, o elenco, na visão popular, parece não ter ganho forma e incomoda aqueles que esperam do Vasco uma equipe mais competitiva.

Apesar disso, ainda há uma remota chance de que, pelo menos uma dessas lacunas, seja resolvida. Pelo menos, é o que vem sendo reportado por variados jornalistas que cobrem o dia a dia do clube.

Um novo volante

A posição sendo visada pelo Vasco no mercado nesse momento tem sido a de volante, segundo reportam os jornalistas Lucas Pedrosa, da SBT Sports, e Emanuelle Ribeiro, do Globo Esporte.

Nesse momento, o Vasco tem três nomes na mesa: Caíque, volante do Juventude; Marlon Freitas, volante do Botafogo e Emmanuel Martínez, volante do América-MG.

Cada um tem suas peculiaridades em relação ao outro, mas algo na possível vinda dos três é similar: o valor que seria gasto. Tanto América-MG, quanto Juventude e quanto Botafogo estariam pedindo valor próximo aos $2 milhões, aproximadamente R$10 milhões, pelo atleta em questão.

América-MG, segundo reporta o jornalista Marcus Jacobson, do meio de comunicação independente 'Detetives Vascaínos', estaria visando um empréstimo com obrigação de compra pela venda de Emmanuel Martínez.

Independente de quem vier para suprir essa lacuna, se tratará de um jogador com boas credenciais e que pode ser interessante ao elenco vascaíno, comandado por Ramón Díaz.

Caíque

Caíque é um volante de marcação de 28 anos de idade. Revelado pela Portuguesa de São Paulo, começou a sua carreira tardiamente, apenas aos 18 anos, quando passou em teste para a equipe paulista.

A defenderia profissionalmente por dois anos antes de se transferir pela primeira vez, quando foi à Ferroviária. Ainda passaria um período emprestado ao Sertãozinho, clube do interior paulista, antes de retornar à Lusa, em 2020.

Passaria por Água Santa, Ituano e Ceará, por onde venceria a Copa do Nordeste em 2023, até que se transferiu ao Juventude no final de 2023. Pelo Jaconero, disputou o Campeonato Gaúcho de 2024, onde foi finalista, sendo derrotado pelo Grêmio na decisão que ocorreu no último sábado (06).

Fernando Alves/Esporte Clube Juventude

Caíque é um volante defensivo cuja principal valência está na fisicalidade. É bom ocupando espaços, mas também dominante em embates corpo-a-corpo.

Sua saída de bola é ainda rudimentar, se comparada com a sua eficiência na defesa, mas mesmo assim apresenta números razoáveis em acerto de passe e baixo índice de perda de posse.

Marlon Freitas

Marlon Freitas é um jogador já muito conhecido de quem acompanha o futebol brasileiro de primeira divisão. Aos 29 anos, defende as cores do Botafogo desde 2023.

Revelado pelo Fluminense, Marlon disputaria menos de 20 partidas profissionalmente pelo Tricolor antes de se transferir ao Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos, por empréstimo. Ainda passaria por mais três empréstimos antes de se transferir em definitivo para o Atlético Goianiense.

Seria um destaque pelo clube goiano, conquistando duas vezes o Campeonato Goiano, até que se transferiu ao Botafogo. Pelo alvinegro, fez parte, sendo titular, da campanha de melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro.

No segundo turno, assim como o restante do elenco do Glorioso, caiu de produção e ficou aquém do que havia produzido até aquele primeiro momento da temporada.

Vitor Silva/Botafogo

Marlon é um primeiro volante de muita qualidade na saída de bola, com destaque para sua capacidade de passes longos. No Botafogo, alterna entre as funções de primeiro volante e segundo volante, o que mostra sua versatilidade.

Também é de sua característica de jogo os remates de média e longa distância, mostrando ser perigo da intermediária quando o assunto é arriscar para o gol.

Emmanuel Martínez

Mais experiente dos três citados, Martínez é um volante argentino de 29 anos de idade. Assim como o mais experiente, é também o jogador com talento mais consolidado.

Revelado nas categorias de base do River Plate, Martínez passaria por clubes menores do futebol argentino, até que chegou ao Barcelona de Guayaquil, do Equador. Por lá, foi parte importante da conquista do Campeonato Equatoriano de 2020.

Em 2022, Martínez se transferiu ao América-MG, clube que defende até os dias atuais. Tem sido um destaque da equipe mineira desde sua chegada, tendo sido líder de diversos quesitos, como desarmes e assistências, nas duas últimas temporadas pelo clube.

Na temporada atual, ainda não chegou a estrear, apesar de seu clube já ter disputado quase 20 partidas, tendo feito campanha de semifinalista no Campeonato Mineiro. O motivo seria o seu interesse em se transferir, que vem sendo reportado por jornalistas que cobrem a equipe desde o final do ano anterior (2023).

Mourão Panda/América-MG

Revelado no River Plate como um meia-atacante, que atuava muitas vezes flutuando pelo lado esquerdo ofensivo do campo, Martínez foi forjado um jogador de muita técnica. Isso o torna um volante com refino diferente dos demais.

Mesmo tendo sido primeiro volante do América-MG durante uma boa parte da última temporada, liderou a equipe em assistências. Mesmo numa campanha de rebaixamento do clube de Minas Gerais, Martínez foi destaque em relação aos demais jogadores da sua posição no Campeonato Brasileiro.

Suas credenciais mostram um jogador altamente qualificado tecnicamente e com disposição física. Sofreu com lesões leves nas duas últimas temporadas, mas conseguiu estar disponível para grande parte das partidas do América-MG durante o ano.

Postura do Vasco no mercado

O Vasco tem se mostrado uma equipe com pouco senso de urgência no mercado. Após a demissão de Alexandre Mattos, porém, o clube parece ter agilizado um pouco mais seu processo de contratações.

Restam ainda menos de 14 dias para o fechamento dessa janela de transferências atual, que compreende a possibilidade de movimentações entre clubes do Brasil por jogadores que tenham disputado o estadual.

A ver como se sai o cruzmaltino nessa abertura comercial para reforçar seu elenco.