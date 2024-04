O Palmeiras é tricampeão Paulista de Futebol de maneira consecutiva, mas, sem dúvidas, esta é uma das conquistas que mais marcou a carreira do técnico Abel Ferreira.

Homenageado com mosaico com a bandeira de Portugal e barco palestrino com Abel como comandante, que passava pelas conquistas que teve a frente do clube, o treinador comentou emocionado sobre a festa da torcida alviverde.

"Não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou que alguém que passou por aqui. Estou aqui para aprender com o futebol brasileiro, falar o que penso, mas, sem dúvida nenhuma, naquele momento me transbordou da palavra amor, que é isso que tenho que ser. Sou mesmo um deles. Dizem que me amam e eu os amo. Muito obrigado, foi lindo o que fizeram, me comoveram muito, minha comissão, muito obrigado de coração", disse Abel.

O treinador conquistou o seu 10° título a frente do clube e se disse sem ter a real noção dos feitos realizados com a camisa verde.

"Nem eu tenho noção do que estamos fazendo. Em 15 ou 20 anos, o que esses rapazes estão fazendo, vai perdurar para a história. Sabíamos que vínhamos para um grande clube, mas encaixou muita coisa, a competência dos diretores para nos deixar em paz para fazermos nosso trabalho, continuando inovar no que precisa inovar. O clube aceita as inovações que a gente propõe. Isso não garante vitória e nem títulos. Acreditamos no que fazemos dentro da Academia. Se não ganhássemos hoje, fecharíamos a porta e iríamos para outra. Um dia vamos ganhar uma grande competição nos pênaltis, queria isso hoje. Meus jogadores queriam resolver no tempo normal, eles não quiseram. O que tiver que ser", disse Abel.

Abel Ferreira fala sobre motivação para seguir conquistando títulos

Ainda sobre a conquista, o treinador com mais títulos da história do Palmeiras, ao lado de Osvaldo Brandão, falou sobre a motivação para seguir conquistando com o Verdão.

"Paixão e amor por competir e continuar ganhando, é difícil manter esse sarrafo e de forma consistente. O grande mérito da equipe é não se deslumbrar quando ganha e nem deixar ir abaixo quando perde, como foi na derrota para o São Paulo. Fomos melhores nos 90 minutos na minha opinião, mas nosso adversário foi melhor nos pênaltis. Ficamos de pé vendo nossos adversários festejarem", disse Abel.

"A ambição que essa equipe tem e fome para ganhar títulos, em respeito que tem às decisões do treinador e entre eles. O bom ambiente no nosso clube e no nosso elenco. Quem não gosta de estar, tem a porta aberta. Quem está aqui, quer estar aqui. Não vamos obrigar ninguém a estar no Palmeiras, e é por isso que conseguimos criar isso", concluiu o treinador campeão estadual.