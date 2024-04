O Palmeiras é tricampeão Paulista de futebol, feito que o clube não alcançava desde a década de 1930.

Após a conquista com vitória e virada sob o Santos, por 2 a 0, revertendo a vantagem praiana construída na Vila Belmiro, os jogadores do Verdão, ainda no gramado do Allianz Parque, comemoraram mais uma conquista alviverde.

Artilheiro do Paulistão e com assistência na final, o argentino Flaco López comentou sobre a importância da conquista do Paulistão para sua carreira no Brasil.

"Muito feliz. Hoje as coisas estão dando certas, fico feliz por isso e sigo trabalhando. Acho que o segredo é o trabalho. As vezes a gente quer tudo na hora e é difícil quando não temos os resultados no momento que a gente quer. Acontece, faz parte e estou muito feliz que agora as coisas estejam dando certo", comemorou o artilheiro.

Autor do gol do título, Aníbal Moreno comentou sobre tento anotado na decisão e falou sobre sentimento com a conquista.

"Felicidade muito grande. Eu sabia que o Flaquito ia achar essa bola, falei com ele para achar essa bola. Estou muito feliz e emocionado, mas principalmente feliz pelo time e pela torcida".

Titular na decisão e hoje (08) comemorando dois meses de clube, Lázaro falou sobre sensação de ser titular em final histórica para o Verdão.

"Momento de muita felicidade. Chegar assim já sendo campeão é motivo de muita felicidade e esse grupo é muito merecedor. A gente trabalha bastante. É aproveitar desse momento que a gente conseguiu conquistar. Aproveitar e desfrutar bastante, porquê quinta-feira já tem jogo da Libertadores e a gente vai em busca de mais títulos", disse o atacante.

Rony e Luan, com 11 e 12 títulos com a camisa alviverde, respectivamente, também falaram sobre importância e sentimento com mais uma conquista no Alviverde.

"Sentimento de muito orgulho, é de felicidade imensa estar fazendo parte dessa história. Espero que daqui a 20 anos a minha foto esteja aqui e que muitos possam lembrar da história que, não só eu, mas que todo o elenco construiu nesse clube. Espero ainda mais, continuar fazendo história, pois estamos aqui por que a gente pode e com certeza ainda vamos fazer muita história", disse Rony.

"Feliz. Acho que essa camisa nos exige ganhar. Feliz de fazer parte desse grupo, temos um grupo maravilhoso, então é trabalhar. O ano está começando. Não conseguimos ganhar a Supercopa, mas ganhamos o Paulista e agora trabalhar para os campeonatos que estão vindo", comentou o zagueiro.

Um dos principais pilares da equipe palestrina, Mayke também comemorou a conquista de mais um título Paulista, mas ressaltou os próximos objetivos do grupo.

"Sabemos que a motivação vem de dentro da gente. Fomos campeões agora mais uma vez, conseguimos mais uma história, mas sabemos que daqui a pouco já fica para trás. Temos mais três campeonatos para disputar e vamos correr atrás desses objetivos, que são, se Deus quiser, chegar lá na frente e ser campeão", disse o lateral.

Após conquistar o tricampeonato estadual, o Verdão volta a campo nesta quinta-feira (11), diante do Liverpool, do Uruguai, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.