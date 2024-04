Neste primeiro domingo de abril (7) ocorreu a segunda e decisiva partida da final do Paulistão. Com gols de Raphael Veiga e Aníbal Moreno, o Palmeiras venceu o Santos por 2x0 e se sagrou tricampeão estadual. Por parte do Peixe, o treinador Fábio Carille reclamou da arbitragem de Raphael Claus, mas se sentiu orgulhoso da trajetória que a equipe fez no campeonato. Agora o foco é total na Série B.

Coletiva Carille

Sobre o polêmico pênalti marcado a favor do Palmeiras, o comandante santista disse: “Vi informações que no primeiro gol a bola estava rolando (quando Weverton bate tiro de meta no lance que original o gol). O senhor VAR nunca trabalha, estranho isso, deixa dúvidas. Apesar de termos dado mole. Repetindo, lição temos todos os dias, todos os treinos. Triste pelo jogo, mas muito feliz pelos meses de trabalho.”

Sobre a Série B, o treinador Fábio Carille comentou: “A nossa Copa do Mundo era o Campeonato Paulista. Acredito que os times vão mudar. Ituano caiu, deve dar uma resposta em qualificação. A gente sempre quer mais. Mas isso também inclui o meu trabalho. Nossa Copa do Mundo passa a ser a Série B. Vou trabalhar, definir mais algumas coisas.“

“Lá no começo, eu não imaginava que fosse chegar onde chegou. Depois, começamos a acreditar que sim. Pela ideia de jogo, os jogadores compraram muito bem, deram resposta muito boa. No dia 6 (de abril) fez três meses de trabalho. Orgulho muito grande desse elenco, de tudo o que aconteceu até agora. Muito triste pelo resultado. Mas bastante consciente do que fizemos e do que podemos fazer na temporada. Não tivemos longa pré-temporada, jogo em cima de jogo. Muitas vezes fazendo experiências. Hoje, vejo quais variações posso fazer. Só coisas boas. Repetindo, ninguém gosta de perder, mas temos que ser realistas. É muito promissora nossa temporada, 2025 e 2026“, ponderou Carille.

“Falando da mudança, levar Guilherme para dentro. Abrir Pedrinho e Wesley. A ideia foi essa. Não é questão de mobilidade, é posição. Giuliano é meia e acha o último passe. Criamos as chances em cima do que estudamos do Palmeiras, chegamos, na última bola com o Gil. O espaço nas costas da linha defensiva do Palmeiras. Criamos e não fizemos para dar tranquilidade e levar aos pênaltis. Olhas para frente agora. Eles (palmeirenses) começaram a incomodar. Vi Felipe alongando já, jogo intenso. Aderlan tomou cartão amarelo, jogo de imposição. Ganhar força pelos lados. Inversão, bola, cruzamento. Perguntei para ele se estava acontecendo algo de diferente, pedi mais atenção, imposição maior. Foi mais em cima disso”, comentou o técnico alvinegro.

Fábio Carille foi perguntado sobre ter iniciado o confronto com o atacante Julio Furch no banco. Lembrando que ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo no jogando ida: “Em relação ao Furch, foi muito bom saber que teria alguns minutos dele. Não trabalhou comigo, foi para a piscina, fisioterapia, fez trabalhos específicos. Fez trabalhos com a fisioterapia para suportar 30 minutos. Pensei em colocá-lo de início, mas fiquei com medo de queimar uma mudança no primeiro tempo. Médicos garantiram que suportaria 25 minutos. Optei em deixar para o fim do jogo, mas é titular.”

Por fim, Carille encerrou a coletiva mandando um recado para a torcida santista: “Só agradecer. Eles foram muito importantes. Compraram a ideia, entenderam a situação. Apoiando bastante a diretoria. A briga não é só nossa, é de todos nós. Nos tornamos mais forte. Não terão torcida os primeiro jogos, mas logo estarão conosco novamente.”