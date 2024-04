Em seu primeiro jogo como mandante na Libertadores 2024, o Fluminense recebe o Colo-Colo no Maracanã, nesta terça-feira (9), às 21h, no primeiro confronto entre as equipes na história.

O tricolor das Laranjeiras começou a competição com um empate fora de casa, diante do Alianza Lima-PER. O El Cacique, por sua vez, estreou com o pé direito ao vencer o Cerro Porteño-PAR por 1 a 0, no estádio Monumental.

Porém, no último fim de semana, o Colo-Colo perdeu para o Ñublense por 3 a 0 pelo Campeonato Chileno, resultado que deixou a equipe a nove pontos de distância do Universidad de Chile, líder da competição com 19 pontos.

No duelo de logo mais, o Flu defende três sequências de invencibilidade. A primeira é de nove partidas sem derrota na Libertadores. O último revés tricolor foi na fase de grupos em 2023, quando perdeu para o River Plate por 2 a 0 fora de casa.

O segundo tabu que será defendido é o de 10 jogos sem perder como mandante. A equipe não é derrotada em casa desde 2021, quando o Junior de Barranquilla levou a melhor por 2 a 1. De lá pra cá, foram oito vitórias e dois empates.

A outra sequência de invencibilidade é contra clubes chilenos. A última vez que o Fluminense perdeu para uma equipe do país foi em 2005, pela Copa Sul-Americana de 2005, contra a Universidad Católica.

Depois disso, o tricolor disputou oito jogos contra as equipes chilenas e levou a melhor em três oportunidades, além de cinco empates. O último adversário foi o Unión La Calera, pela Sul-Americana de 2020, que terminou empatado em 0 a 0.

Já o Colo-Colo busca voltar a vencer fora de casa pela fase de grupos. A última vez que o Los Albos levou a melhor como visitante nesta fase foi em 2022, quando superou o Fortaleza pelo placar de 2 a 1.

Além disso, triunfar sobre o Fluminense pode fazer a equipe chilena abrir cinco pontos de vantagem sobre o atual campeão da Libertadores, o que pode ser fundamental para o clube voltar a chegar às oitavas de final da competição, algo que não acontece desde 2018.

Flu tem retornos importantes

O técnico Fernando Diniz tem como principais novidades as voltas do meia Paulo Henrique Ganso e do atacante Germán Cano, que estavam fora devido lesão. Além deles, outras mudanças podem acontecer na equipe titular.

Na zaga, o volante Martinelli tem chances de jogar mais recuado e iniciar ao lado de Felipe Melo. Com isso, Thiago Santos pode ser sacado dos 11 iniciais. No meio, com o retorno de Ganso, Renato Augusto deve iniciar entre os reservas.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano.

Colo-Colo tem dúvida na defesa

Com a equipe titular descansada, o treinador Jorge Almirón tem apenas uma situação incerta na escalação. O zagueiro Falcón, com dores no pé e no joelho, pode ser a grande baixa da equipe para logo mais.

Caso não tenha condições de jogo, Emiliano Amor é o favorito para formar a dupla de zaga com Óscar Opazo. No mais, o time em campo deverá ser o mesmo que levou a melhor em cima do Cerro Porteño.

Provável escalação: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Maximiliano Falcón (Emiliano Amor), Óscar Opazo e Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Leonardo Gil e Arturo Vidal; Cristián Zavala, Guillermo Paiva e Carlos Palacios.

Arbitragem

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN);

Assistente 1: Antoni Garcia (VEN);

Assistente 2: Tulio Moreno (VEN);

VAR: Juan Soto (VEN).