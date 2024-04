A noite desta segunda (08) foi marcada por homenagens e prêmios especiais do Paulistão Sicredi 2024. Em cerimônia realizada no Expo Barra Funda, em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol premiou a seleção do Campeonato Paulista, eleita por treinadores e capitães dos 16 clubes participantes do maior estadual do Brasil.

Dominada pelos finalistas Palmeiras e Santos, a seleção do Paulistão Sicredi 2024 foi definida da seguinte maneira: João Paulo (Santos); Hayner (Santos), Joaquim (Santos), Murilo (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); João Schmidt (Santos), Diego Pituca (Santos) e Rômulo (Novorizontino); Guilherme (Santos), Flaco López (Palmeiras) e Endrick (Palmeiras).

O comando técnico da seleção do estadual ficou sob a batuta de Abel Ferreira, do Verdão, que foi eleito pela primeira vez como melhor treinador do campeonato. O português havia sido superado por Hernán Crespo e Rogério Ceni, ambos do São Paulo, em 2021 e 2022 e por Thiago Carpini, do Água Santa, em 2023.

Além da seleção do torneio, outros prêmios foram distribuídos em noite de gala do futebol paulista.

Os destaques da premiação ficaram para Rômulo, de 22 anos, que faturou três prêmios e com Endrick, de 17, eleito melhor jogador do torneio.

Os palmeirenses premiados (Foto: Divulgação/Paulistão)

Confira os demais premiados:

Craque do Campeonato: Endrick (Palmeiras).

Revelação: Rômulo (Novorizontino).

Artilheiro: Flaco López (Palmeiras).

Prêmio rabisca de drible mais bonito: Élvis (Ponte Preta).

Craque do interior: Rômulo (Novorizontino).

Craque da galera: Diego Pituca (Santos).

Gol mais bonito: Otero (Santos x Botafogo-SP).

Melhor equipe de arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (árbitro), Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back (assistentes), Rodrigo Guarizo de Freitas do Amaral (VAR) e Vitor Carmona Metestaine (AVAR).

Árbitros revelação: Gabriel Henrique Meira Bispó (árbitro) e Izabele de Olieveira (assistente).

Prêmio Fair-play Djalma Santos: Mirassol.