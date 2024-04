Na tarde desta terça-feira (09), o Palmeiras apresentou, na Academia de Futebol, a sua quinta contratação para a temporada 2024. Trata-se do meio-campista Rômulo, de 22 anos, que foi destaque do Novorizontino no Paulistão. Antes do início da apresentação, a presidente Leila Pereira deu boas vindas ao novo atleta palmeirense.

"Eu gostaria de apresentar esse atleta e parabenizar o departamento de futebol que identificou tão precocemente o talento desse atleta e fizemos o esforço para trazê-lo. Ontem estive na entrega dos prêmios da seleção do Paulistão e o Rômulo não se cansou de subir no palco. Já poderia até ficar lá. Rômulo, você é um jovem com um talento enorme. Nós vamos fazer o possível para que aqui no Palmeiras você aumente ainda mais esse talento. Conte com a gente e seja bem-vindo à família Palmeiras. Tenho certeza que você será muito feliz aqui e dará alegria aos nossos milhões de torcedores", disse Leila.

Novo camisa 20 alviverde, Rômulo nunca escondeu ser fã de Raphael Veiga e comentou sobre conversas com o ídolo e processo de transferência ao antigo Palestra Itália.

"Naquele momento o Veiga eu já vinha acompanhando há tempos, gosto muito dele. No meio do jogo eu falei que não poderia perder a oportunidade de conversar com ele. Foi uma conversa sadia, me tratou superbem. Ele me deu boas palavras para eu continuar trabalhando, deu a camisa para mim. Até ali a gente não sabia de nada e depois veio a contratação do Palmeiras. Estou muito feliz de estar com ele e com o grupo", comentou.

"Esse processo foi bastante árduo por tudo que passei, pelos "nãos" que levei. Não sei ao certo, mas acho que quase 30 recusas. Mas minha família ajudou bastante, continuamos firmes. Já tinha feito avaliação no Palmeiras e talvez não era o momento. Mas continuei trabalhando e hoje chego no Palmeiras para fazer um grande trabalho", complementou.

Natural de Pirassununga, no interior de São Paulo, o jovem atleta viveu momento diferente ao, já negociado com o Verdão, enfrentar o futuro clube na semifinal do Paulistão.

"Foi um momento que foi um pouco difícil. Defender o Novorizontino e estar comprado pelo Palmeiras. Eu estava vestindo a camisa do Novorizontino e tinha que defender eles. Aconteceu o que tinha que acontecer e acho que fiz meu trabalho bem feito e fui profissional com o Novorizontino e Palmeiras. Fiquei feliz", falou o autor de três gols da campanha histórica do Tigre no Paulistão.

Eleito revelação, craque do interior e um dos três melhores meio-campistas do Campeonato Paulista, Rômulo chega ao Verdão com contrato definitivo de cinco temporadas. O jogador comentou sobre tamanho sucesso em premiação oficial da Federação Paulista de Futebol, que homenageou nesta segunda-feira (08), os melhores do torneio.

"No Palmeiras a gente sabe a responsabilidade. Eu venho para mostrar meu potencial, para jogar e ajudar meus companheiros. Fique feliz pelos prêmios de ontem, não imaginava tantos, mas fiquei feliz. Meu trabalho está sendo reconhecido, está sendo bem feito. Espero sempre evoluir ainda mais para continuar atuando bem e vestir essa camisa aqui e dar bastante assistências e gols", pontuou.

Por fim, o meio-campista que já caiu nas graças do torcedor palestrino comentou sobre o carinho da Família Palmeiras e se mostrou ansioso por sua estreia.

"A expectativa está bem grande pela estreia. Já estou pronto quando a oportunidade aparecer. Estou feliz com o carinho da família Palmeiras. Espero dar alegria ao torcedor e ajudar meus companheiros para buscar bastante títulos", finalizou.

Além de Rômulo, o Alviverde já havia fechado as contratações de Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Lázaro para 2024, que chegaram para a disputa do Paulistão, finalizado neste último domingo (07), com direito a tricampeonato palestrino.

Com Rômulo a disposição de Abel Ferreira, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (11), às 21h, diante do Liverpool, do Uruguai, no Allianz Parque. O confronto é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.