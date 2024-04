São Paulo encara o Cobresal na segunda rodada da Libertadores

Amanhã (10), o São Paulo enfrenta o Cobresal, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, a partida é valida pela segunda rodada do grupo B da Conmebol Libertadores.

O Tricolor Paulista entra em campo precisando vencer, após a derrota para o Talleres por 2 a 1, o time de Thiago Carpini vem sofrendo com muita pressão e criticas por parte da torcida, pois já são dois jogos sem nenhuma vitória e uma dessas derrotas foi a que terminou na eliminação do time para o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa vencer para melhorar sua situação no grupo, no momento se encontra em último colocado.

O Cobresal apesar de ter sido vice-campeão chileno em 2023, não está em um bom momento nessa temporada, sem vencer nenhum jogo nessa temporada, o time chileno soma apenas 2 pontos no campeonato nacional, são 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas. Já na Libertadores, estreiou com empate em 1 a 1 com o Barcelona do Equador.

Possíveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, James Rodrigues e Luciano (Erick); Ferreira e Calleri (André Silva). Treinador: Thiago Carpini

Desfalques: Lucas, Rafinha e Wellington Rato, todo os 3 saíram machucados na última partida contra o Talleres.

Cobresal: Requena; Pacheco, Bechtholdt, Alarcón e Sandoval; Navarro, Messias, Munder e García (Valencia); Diego Coelho e Lescano. Treinador: Gustavo Huerta.

Desfalques: Não há desfalques confirmados.

Histórico do confronto

Esse confronto já ocorreu 54 vezes, são 29 vitórias do São Paulo, 15 empates e 10 derrotas. São 106 gols marcados pelo Tricolor e 60 marcados pelo Cobresal.

Arbitragem

Arbitro: Carlos Ortega (Chile)

Assistentes: John Gallego (Chile) e Richard Ortiz (Chile)

Var: Yadir Acuña (Chile)