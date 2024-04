Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Flamengo

Em uma época de ouro em sua história, o Flamengo busca voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro, título este que não vence desde o Octa em 2020, e além de não vencer o clube sequer entrou na briga pelo título, não tendo liderando a competição nenhuma vez após a última e emocionante conquista.

O Flamengo, atualmente oito vezes campeão da competição, estreia fora de casa, no Serra Dourada, contra o Atlético-GO, neste domingo (14), às 16h (Horário de Brasília), dando o pontapé inicial na busca do título de número nove para a sua vasta galeria de troféus.

Início da temporada

A equipe de Tite tem um grande destaque até no momento, a solidez defensiva, que faz com que a equipe esteja invicta na temporada e tenha sofrido somente três gols em 19 jogos.

O bom desempenho no setor defensivo deu ao Rubro-Negro o 38º título do Campeonato Carioca, o sétimo de forma invicta, e com uma campanha histórica, com apenas um único gol sofrido, para o finalista Nova Iguaçu.

Escalação e contratações

O Flamengo manteve a mesma base do Brasileirão do ano passado, apenas com algumas saídas e contratações pontuais para a equipe titular.

Chegaram o meia uruguaio De la Cruz, do River Plate por R$78 milhões, o lateral esquerdo, também uruguaio Matías Viña, da Roma por R$43 milhões, o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino por R$38 milhões, além do atacante Carlinhos, destaque do Carioca que foi contratado por ser uma grande oportunidade de mercado e para substituir Gabigol, suspenso por tentativa de fraude no exame antidoping.

Em compensação o Flamengo teve as saídas do lateral direito Matheuzinho, para o Corinthians por R$21 milhões, além do volante Thiago Maia, para o Internacional e o zagueiro Pablo para o Botafogo, ambos por empréstimo de um ano com opção de compra.

(Foto: Divulgação/ CRF)

A equipe titular do Flamengo parece bem definida pelo técnico Tite, que escalou na maioria das partidas em 2024 um 4-2-3-1, nos momentos de ataque da equipe, com De La Cruz avançando bastante e com os dois pontas abertos, nos momentos defensivos o Rubro-Negro se organiza em um 4-4-2, com Arrascaeta fazendo companhia para Pedro.

Tite vem colocando sua cara no Rubro-Negro, com a grande característica de suas equipes anteriores já bem nítida, a solidez defensiva. O treinador tem vasto currículo e é uma das chaves para a temporada do Flamengo.

Equipe mais utilizada por Tite: Rossi, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

Destaque

(Foto: Gilvan de Souza/ CRF)

Pedro, é difícil falar da temporada do Flamengo até aqui sem citar o camisa 9, o atacante tem 15 gols em 17 jogos na temporada, e com certeza é o destaque Rubro-Negro, um atacante 9 clássico, com faro de gol e que já marcou gol de tudo que é tipo na temporada, inclusive o golaço na última partida, diante do Palestino-CHI, no Maracanã, em que o atacante deu um chapéu no goleiro e fez o gol que abriu o placar.

Fique de olho

(Foto: Marcelo Cortes/ CRF)

Se tratando de jovens promessas, o Flamengo tem muitas para se destacar, o técnico Tite vem dando oportunidades aos jovens atletas, os de mais destaque são o volante Igor Jesus, os meias Victor Hugo e Matheus Gonçalves, e o ponta Lorran, este último o mais jovem e que vem surpreendendo Tite nas últimas semanas devido sua versatilidade e qualidade.

Igor Jesus entrou em algumas partidas do Carioca por necessidade e surpreendeu positivamente com sua capacidade de defender e de avançar ao ataque, enquanto Matheus Gonçalves teve menos oportunidades, mas tem experiência do empréstimo ao Bragantino na última temporada e teve boas exibições quando esteve em campo.

Victor Hugo já é uma realidade, o jogador vem integrando a equipe Rubro-Negra desde 2022 e demonstra ser um jogador muito bom e extremamente versátil, pelo profissional do Flamengo o jogador já jogou em todas as posições do meio-campo e é uma das primeiras opções no banco.

Por fim, o ponta Lorran, herói do título da Copa Libertadores Sub-20 e que entrou diante do Palestino na última quarta-feira (10), terminando a partida com a assistência para o zagueiro estreante Léo Ortiz, que marcou o segundo gol da partida.

Estádio

(Foto: Marcelo Cortes/ CRF)

O Flamengo joga no Maracanã, e tem no templo do futebol sua grande força, já que o Rubro-Negro raramente perde em casa com o apoio da Nação Rubro-Negra que vem lotando o estádio jogo a jogo.

Para se ter noção do poder Rubro-Negro no quesito torcida, o Flamengo teve média de 53.983 torcedores por partida que mesmo em um ano desastroso quebrou o recorde de público de 2019, que teve 52.537 de média.

Isto claro sem citar a força da equipe fora de casa, que lota os estádios por onde for, o que pode vir a ser um diferencial na campanha pelo eneacampeonato.

Expectativa para 2024

(Foto: Gilvan de Souza/ CRF)

Após voltar a levantar uma taça depois de um ano desastroso como de 2023 em que o clube não se encontrou no campo e trocou de técnico algumas vezes, o Flamengo quer voltar a disputar o título do Brasileirão, que não vence desde 2020.

As expectativas são altas com o técnico Tite, mesmo com o desafio de ter três competições para disputar, o Flamengo tem elenco e uma torcida sedenta por conquista que apoia o time aonde quer que ele seja.

Mas para vencer uma competição longa e de pontos corridos, é importante começar com o pé direito, todas as partidas tem valor e cada ponto conta para a disputa do título, e do sonho de vencer o nono título brasileiro no ano de 2024.