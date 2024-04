Com show de Marquinhos, Fluminense vence Colo Colo pela Libertadores

A noite dessa terça-feira (09) foi de estreia Tricolor em casa pela Libertadores. O Fluminense recebeu o Colo Colo no Maracanã pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e venceu por 2 a 1, com gols de Germán Cano e Marquinhos. Guillermo Paiva descontou para os chilenos.

A partida se iniciou às 21h e teve como destaque pré-jogo os retornos de Germán Cano e Paulo Henrique Ganso ao time titular, além também da ausência de Renato Augusto, lesionado.

Começo de ouro

Ainda antes dos dez minutos, o Fluminense encontrou a felicidade com bonito chute de Marquinhos, de fora da área. O camisa 77 encontrou raro arremate no ângulo do goleiro Cortés para abrir o placar.

O Tricolor manteria o ímpeto, mas sem conseguir converter esse domínio do jogo em chances criadas. Apesar disso, soube controlar as ações ofensivas do Colo Colo.

Lucas Merçon/Fluminense FC

Balde de água fria

O momento do jogo mudaria rapidamente, culminando numa dominância do Colo Colo. Tal dominância ocasionaria o gol do empate, marcado em cabeceio de Guillermo Paiva, que foi assistido por Léo Gil.

Desse gol em diante, seriam aproximadamente 20 minutos de muita tensão e pressão psicológica. Aos poucos, o jogo iria voltando ao controle emocional demandado para uma partida desse nível.

Taticamente, prevaleceu o Colo Colo de jorge Almirón na reta final da primeira etapa, que contou inclusive com chances claras a favor do time chileno.

Lucas Merçon/Fluminense

Retorno confiante

Para o início da segunda etapa, Fernando Diniz optou pela substituição de um, em alta, Felipe Melo, para a entrada de Lelê. A movimentação visou dar mais profundidade ao ataque tricolor, mas também tirou consistência defensiva.

Com ela, Fluminense se mostrou um time mais corajoso ofensivamente, mas mais vulnerável defensivamente. Assim foi pautado o princípio da segunda etapa.

Fluminense teve chances claras, mas também cedeu espaços cruciais defensivos. Apesar disso, soube ter a cabeça focando o objetivo e achou o gol da vitória, então parcial, com cabeceio de Germán Cano, completando cruzamento de Marquinhos.

Lucas Merçon/Fluminense

Pouca disparidade

A grande parte do segundo tempo do jogo foi de muito equilíbrio entre as forças dos dois times. Fluminense se propôs a reduzir a velocidade da partida, enquanto Colo Colo tentou acelerar o ritmo, visando atacar os espaços que o Fluminense eventualmente criasse.

Esse foi o enredo da segunda etapa, que foi pautada principalmente nos embates um contra um pelos lados do campo. Uma característica marcante também foi a insistência incondicional pela saída de bola curta do Fluminense.

Essa última situação ocasionaria em mais chances claras de gol concedidas ao Colo Colo, que abusava dessa modalidade arriscada de saída de jogo para pressionar o tricolor em áreas sensíveis do campo.

Lucas Merçon/Fluminense

Um susto

Numa dessas pressões na defesa do Fluminense, Crístian Zavala havia achado o empate para o Colo Colo. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado.

Já na reta final, o Colo Colo ficou com um a menos, quando teve Erick Wiemberg expulso.

Lucas Merçon/Fluminense FC

Torcida presente

Mais de 41 mil ingressos foram comercializados para a partida, contribuindo na presença total de 44 mil torcedores, somando-se com as gratuidades e locais cativos.

Em renda para a partida, totalizou-se pouco mais de R$2 milhões.

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Noite de destaque para Marquinhos

O camisa 77 tricolor viveu uma noite de muita eficiência, que pode ser traduzida muito além do gol e da assistência decisivos na vitória do Fluminense.

Foi um desempenho muito acima da média, que arrancou elogios dos torcedores no estádio e também nas redes sociais.

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Próximos desafios

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (13), quando recebe em casa o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Libertadores, o Tricolor volta a jogar apenas daqui quatro partidas, quando enfrentará o Cerro Porteño fora de casa pela terceira rodada da fase de grupos.