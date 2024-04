Palmeiras se prepara para enfrentar o Liverpool-URU pela segunda rodada da Libertadores

Palmeiras e Liverpool-URU se enfrentam nesta quinta-feira (11) em duelo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores, a bola rola ás 21 horas, no Allianz Parque.

O Verdão se tornou tricampeão do Campeonato Paulista após vencer o Santos no último domingo, com isso, Abel Ferreira poderá voltar a poupar seus jogadores que estão mais desgastados. Os desfalques certos são Dudu e Bruno Rodrigues que ainda se recuperam de uma cirurgia no joelho.

Como vem o Palmeiras?

A equipe estreou no torneio continental na última semana. Escalado com os reservas, o Alviverde empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina. O resultado deixou a equipe com um ponto, na segunda colocação do Grupo F.

Para alivio da torcida, Endrick treinou sem restrições porém ainda segue como dúvida para esta partida. Além dele, também deverão ser desfalques no Verdão nomes importantes como, Mayke e Zé Rafael, ambos lesionados. Mayke sentiu uma lesão na perna durante o jogo contra o Santos, enquanto o volante deverá ser poupado para não agravar um desconforto provocado por dores nas costas.



Como vem o Liverpool-URU?



O time uruguaio venceu por 3 a 1 o Fênix pela sétima rodada do Campeonato Uruguaio e também conta com apenas um ponto no grupo, somado por um empate com Independiente del Valle, nessa ocasião, Enzo Martínez que em pouco tempo assumiu a titularidade da defesa e se tornou peça importante para o técnico, foi expulso, por isso, desfalca o time contra o Verdão.





Essa será a primeira vez que os times irão se enfrentar na competição, Liverpool-URU está participando pela 2° vez da fase de grupos, a primeira foi ano passado, quando caiu no grupo com Corinthians, Argentinos Juniors e, mais uma vez, Independiente Del Valle. Em 2020 e 2021 o time uruguaio apenas disputou as fases classificatórias, mas sem conseguir avançar no torneio.

Provável escalação

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro, Rony (Endrick) e Flaco López

Técnico: Abel Ferreira



LIVERPOOL-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Matías de los Santos, Jean Rosso e Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martín Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo

Técnico: Emiliano Alfaro





Arbitragem

Árbitro: Angel Artega (VEN)

Assistente 1: Antoni García (VEN)

Assistente 2: Tulio Moreno (VEN)

Quarto Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)