Zagueira do São Paulo é destaque defensivo no início de temporada

A zagueira Kaká vem se destacando como peça fundamental na defesa do São Paulo nesse início do Brasileirão Feminino. Com atuações consistentes, a recente contratação do clube tricolor vem conquistando espaço e mostrando sua qualidade dentro de campo.

“Iniciamos da forma como planejamos, tivemos uma ótima pré-temporada com bons amistosos. Estamos treinando forte e concentradas para evoluirmos cada vez mais no campeonato”, destaca Kaká sobre o desempenho da equipe, que soma duas vitórias e dois empates até o momento.

A brasiliense foi revelada nas categorias de base do Minas Brasília e, em seguida, se transferiu para o Peixe, onde jogou nas últimas duas temporadas, A zagueira leva o apelido de um dos maiores dos maiores ídolos da equipe paulista.

Preparando-se para o próximo desafio contra o Botafogo, a zagueira ressalta a importância da concentração e do trabalho em equipe. “Estamos nos preparando intensamente para o confronto contra o Botafogo. Sabemos da qualidade do adversário, mas estamos confiantes em nosso potencial. Jogar em casa nos dá uma vantagem, e vamos aproveitar isso ao máximo”, afirma a jogadora.

As Soberanas voltam a campo no dia 14/04, após a data FIFA, para disputar a quinta rodada do Brasileirão, contra as Gloriosas, em Cotia.