São Paulo marca duas vezes na bacia das almas e vence Cobresal na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (10), o São Paulo venceu o Cobresal pelo placar de 2 a 0, em pleno Estádio do MorumBIS, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. Os gols da partida foram marcados por André Silva e Calleri.

São Paulo tem as melhores chances, mas empate permanece

Foto: Divulgação/Libertadores

Após longos quatro anos para o torcedor tricolor, a noite de Libertadores estava de volta, com mais de 50 mil torcedores presentes, a expectativa era a melhor possível para que o São Paulo vencesse e convencesse. Nos primeiros minutos de partida as equipes se estudaram bastante, com muitas perdas de posse e muitos erros de passes, com poucas chances de perigo criadas.

Mas com o passar do tempo, os donos da casa foram se acomodando e começando a se encontrar na partida, prevalecendo também a diferença técnica entre as equipes, e as chances de perigo começaram a acontecer, Luciano, James e Calleri finalizaram muito bem na meta de Requeña, mas o gol não saía até o momento e o ritmo era aumentado gradativamente pelo São Paulo de Thiago Carpini.

Mas após diversas chances criadas, o intenso ritmo imposto pelo tricolor ia indo por água abaixo, e assim como na maioria dos jogos em que o São Paulo foi comandado por Carpini, a estratégia era o famoso "chuveirinho" na área, e com o passar dos minutos, a revolta dos torcedores tricolores ia aumentando, muito por conta da clara vantagem técnica e da posse de bola da equipe mandante, que apesar de tê-la, aparentava não saber o que fazer, não demonstrando outras alternativas ao não ser o cruzamento, para abrir o placar no MorumBIS. E ao apito final do primeiro tempo, a equipe do São Paulo foi ao vestiário com sonoras vaias em seu próprio estádio e tendo de demonstrar um futebol completamente diferente na segunda etapa para conquistar a vitória.

Tricolor marca duas vezes na bacia das almas e vence o Cobresal no Morumbis

Foto: Divulgação/Libertadores

Carpini optou por voltar para o segundo tempo sem mudanças, mas logo nos primeiros lances da etapa final o São Paulo aparentava estar incomodado com o empate e se jogou ao ataque, e de forma inédita até então na partida, o tricolor arma uma jogada pelo meio, que chegou aos pés de Luciano que, sem pensar, mandou uma bomba, e estufou as redes do MorumBIS, mas para a agonia são-paulina, o bandeira assinalou impedimento.

Mas novamente, assim como na primeira etapa, a felicidade do torcedor presente durou pouco, São Paulo se perdeu na partida e não conseguia performar, tentava suas jogadas todas pelo alto, com praticamente todas sendo cortadas pela defesa chilena.

E na bacia das almas, quando tudo parecia perdido, aos 82 minutos, James Rodríguez fez um cruzamento na medida para Calleri, que escorou para o meio procurando Michel Araujo que vinha cara a cara com o goleiro Requeña, o Uruguaio dividiu a bola ocm o arqueiro, mas a mesma sobrou nos pés do recém contratado André Silva, que colocou pro fundo da rede e leva o MorumBIS ao êxtase.

E com um Cobresal totalmente abatido e esgotado fisicamente, o tricolor cresceu na partida, e poucos lances após o gol marcado, Erick recebeu um lançamento longo pelo lado direito e aciona novamente Jonathan Calleri pelo alto, que testa firme, mas para na defesa do goleiro adversário, mas no rebote, o camisa nove aproveita a chance a amplia o placar, garantindo a vitória do São Paulo na Libertadores 2024.

Como ficaram na tabela ?

São Paulo com esta vitória soma os seus primeiros três pontos na tabela, e neste momento, antes da realização da outra partida do Grupo B, o tricolor se encontra na segunda colocação, estando atrás apenas do Talleres.

Cobresal com esta derrota, se mantém com um ponto conquistado na competição e atualmente ocupa a lanterna do grupo.

Próximos Compromissos

O São Paulo volta aos gramados neste sábado (13), em que terá de enfrentar a equipe do Fortaleza, no MorumBIS, às 21h. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024.

O Cobresal voltará a campo na próxima segunda-feira (15), em que terá de enfrentar a equipe do Deportes Copiapo, no Estádio El Cobre, às 19h. O confronto é válido pela oitava rodada do Campeonato Chileno, no qual atualmente se encontram na última colocação.