Remanescente do acesso, Augusto Galvan vê Caxias se preparando bem para início da Série C

Um dos remanescentes que conquistaram e vibraram junto com a cidade o acesso ano passado, o meia não vê a hora de a bola rolar para a competição. Mas sabe, também, que o momento de preparação vem sendo importante.

“Claro que muitas vezes você fica contando os dias, quer que comece logo, sabemos o quanto foi difícil essa conquista do acesso, então você quer que a Série C comece logo. Mas essa nossa preparação está sendo necessária, estamos trabalhando forte. É um período de plantação e estamos trabalhando com muita dedicação”, afirmou o jogador de 25 anos, emprestado pelo Azuriz.

O Caxias vai começar em casa sua caminhada na Série C. Recebe o Athletic, muito provavelmente no dia 20 de abril. Augusto Galvan quer aproveitar cada segundo até lá.

“Como eu disse vem sendo um período de muito treino, muito trabalho, é o momento de se dedicar para buscar o máximo possível de evolução, é o que estamos buscando. Queremos chegar bem para começar a Série C com o pé direito do lado do nosso torcedor, que tanto foi importante no acesso do ano passado”, finalizou o meia, com passagens também por São Paulo, Real Madrid e Santos.