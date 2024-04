Engatou a quinta seguida: goleiro Digão vibra com classificação antecipada e bom momento do Porto Velho

A caminhada em busca do bicampeonato estadual segue a todo vapor. Depois de uma derrota na estreia do Rondoniense 2024, o Porto Velho pegou o elevador e só subiu na tabela. O time engatou nada menos do que cinco vitórias seguidas, é o líder isolado e já está classificado para a próxima fase da competição.

Tudo isso fruto de muito trabalho. É o que diz um dos destaques do ano da Locomotiva. Após fazer milagres na classificação diante do Remo na Copa do Brasil, o goleiro Digão segue em alta no gol do Porto Velho também no estadual.

“Feliz demais pelo momento, principalmente uma sequencia sem perder, é importante. Não sofremos gol nesse último jogo, vencemos na casa do adversário, estamos sabendo sofrer quando necessário. É um grupo que está trabalhando demais e quer coisas grandes”, afirmou.

Para Digão, é agora que o campeonato começa a ficar ainda mais complicado. Campeão estadual ano passado e voltando justamente para buscar repetir o feito, o arqueiro pede pé no chão.

“Todos sabem que é nosso objetivo a conquista do bicampeonato estadual, sabemos que é importante demais para o Porto Velho. Mas é passo a passo, jogo a jogo. Mesmo com nossa campanha boa, é momento de pé no chão e ainda mais trabalho”, finalizou.

O Porto Velho volta a entrar em campo neste sábado, diante do Ji-Paraná, terceiro colocado, em casa.