Botafogo encara LDU na Libertadores em difícil missão para o estreante Artur Jorge

Nesta quinta-feira (11), o Botafogo entra em campo pela 2ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores diante da LDU, no Estádio Casablanca, em Quito, a partir das 19h pelo horário de Brasília.

A LDU iniciou a sua campanha na Libertadores com uma derrota surpreendente de virada na primeira rodada e um péssimo desempenho no segundo tempo após desperdiçar chances no início da partida.

Do outro lado, o Botafogo demonstrou muita desconcentração e sofreu três gols do Junior Barranquilla em 40 minutos jogando no Estádio Nilton Santos, deixando o torcedor decepcionado com a atuação.

O jogo que promete ser muito disputado será transmitido ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+.

Botafogo estreia Artur Jorge com escalação mais ofensiva

O Botafogo terá como principal novidade nesta quinta-feira a estreia da comissão técnia do português Artur Jorge, que deixou o comando do Braga e o futebol europeu para abraçar o projeto do alvinegro carioca.

Eduardo, Savarino e Rafael serão desfalques importantes por lesão, enquanto Damián Suárez está suspenso. Além dos desfalques, a escalação titular provavelmente sofrerá mudanças por conta do estilo ofensivo adotado pelo técnico português.

As informações de setoristas apontam que Artur Jorge deixará Tiquinho Soares e Júnior Santos na dupla de ataque, recuando Jeffinho (esquerda) e Luiz Henrique (direita) para as pontas, deixando quatro atacantes na equipe.

LDU sem problemas e novidades

Do outro lado, o técnico espanhol Josep Alcácer mandará a campo a melhor escalação possível da LDU pois não há nenhum titular suspenso ou lesionado, ao contrário da equipe carioca.

As maiores esperanças de gol estão concentradas em Estupiñán, Villamíl e Alex Arce, com Alzugaray tendo liberdade para flutuar entre as linhas. Cabe ressaltar que a equipe equatoriana está mais reforçada neste momento do que em relação aos confrontos diante do Fluminense, pela Recopa.

Arbitragem

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistente 1: Martin Soppi (URU)

Assistente 2: Andres Nievas (URU)

4º Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

AVAR: Richard Trinidad (URU)