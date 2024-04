Guia Vavel do Brasileirão 2024: Atlético-GO

O Atlético-GO faz parte do grupo das equipes que subiram de para a Série A em 2024, juntamente com Vitória, Juventude e Criciúma. O Dragão de Goiânia não quer fazer feio, e foca em ficar na primeira divisão da competição, ou então quem sabe conseguir uma vaga na competição sul-americana.

O início da temporada

Foto: Divulgação/Atlético-GO

Apesar de um começo de temporada complicado perdendo dois dos quatro primeiros jogos do campeonato estadual, o Atlético se reergueu, e conseguiu atingir uma incrível marca de 15 vitórias seguidas.

Tais vitórias tanto colocaram a equipe na terceira fase da copa do Brasil, quanto trouxeram o título do Campeonato Goiano para o time, na final, a equipe rubro-negra não tomou conhecimento e venceu o Vila Nova por um placar agregado de 5 a 1.

Escalação e contratações

Foto: Divulgação/Atlético-GO

O fruto desse bom desempenho da equipe também está muito ligado aos reforços que o Atlético-GO teve para essa temporada, ao todo foram 19 reforços para a equipe, que apesar de ser um número expressivo, foi fundamental para a equipe manter o padrão de jogo.

Sendo assim, a principal escalação do Atlético Goianiense tem sido: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

Vale lembrar que a equipe possui ainda o experiente Vágner Love em seu elenco, que pode ser uma arma para jogos mais complicados.

Destaque: Shaylon

Foto: Divulgação/Atlético-GO

O jovem de 26 anos, made in cotia, é o grande destaque da equipe de Goiânia em seu time titular, o meia que possui passagens por São Paulo, Chapecoense, Bahia e Goiás parece ter finalmente ter encontrado o bom futebol.

Estando no Dragão desde 2022, o jogador é o principal atleta da equipe nessa temporada, e até aqui em 18 jogos foram 8 gols e 12 assistências, o que fez o meia ser preterido por alguns times como Vasco e Athletico-PR.

Fique de olho: Ronaldo

Foto: Divulgação/Atlético-GO

Com 27 anos, o goleiro do Atlético-GO é um dos destaques da equipe, titular absoluto, é um dos pontos chaves da equipe para o bom desempenho, sua altura de 1.94 m e 86 kg fazem o goleiro ser alto, porém leve, tendo assim grande agilidade.

Foto: Divulgação/Atlético-GO

Além dos jogadores, um dos méritos do ótimo desempenho da equipe está no banco de reservas, desde o grande surgimento no futebol em 2016 pelo Botafogo. De longe o Jair Ventura vive seu melhor momento no futebol brasileiro, e quer provar que pode fazer melhor.

Estádio: Castelo do Dragão

Foto: Divulgação/Atlético-GO

O Estádio Antonio Accioly também conhecido como Estádio do Dragão é uma das forças da equipe para o brasileirão, apesar da baixa capacidade de 12.500 torcedores, a torcida presente consegue transformar em uma pequena panela de pressão.

Expectativa para 2024

O calendário “vazio” pode ser umas das armas da equipe para a temporada, isso pois a equipe possui somente a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para disputar. O foco está em se manter na Série A e até mesmo pegar uma vaga em competições sul-americanas para 2025, e obviamente tentar chegar o mais longe possível na copa do Brasil visando o aspecto financeiro.