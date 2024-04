Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Cruzeiro

Temporada até aqui

Até o momento o Cruzeiro vem disputando/disputou três competições, uma delas nacional, uma estadual e uma internacional. O clube foi vice-campeão do Campeonato Mineiro, perdendo a final para o seu maior rival, o Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil, uma derrota inesperada acabou com o sonho cruzeirense.

O problema foi a situação da derrota. O time precisava de apenas um empate para ser campeão, jogando com torcida a favor no Mineirão, e começou ganhando de um a zero, porém no segundo tempo sucumbiu a pressão e tomou a virada. Isso, somado a eliminação vergonhosa para o Sousa na primeira fase na Copa do Brasil, competição nacional com maior premiação no país, culminou na queda de Nicolás Larcamón.

Já no âmbito internacional, o Cruzeiro disputou (até o momento da escrita deste guia) uma partida. Um empate de 0 a 0 com o time equatoriano, Universidad Católica. O clube ainda não empolgou nesse começo de temporada, porém espera mudar isso no Campeonato Brasileiro.

Time base e contratações

O Cruzeiro trouxe diversas contratações para a atual temporada, começando no início do ano com a chegada de nomes como: o goleiro Léo Aragão, o zagueiro Zé Ivaldo, o volante Lucas Romero e os atacantes Rafa Silva, Juan Dinenno e Gabriel Verón.

Além deles, que chegaram antes do início da temporada, o clube trouxe mais dois reforços em fevereiro, para a continuidade da temporada: o lateral/zagueiro Lucas Villalba, de 29 anos. Além dele, a Raposa também finaliza os trâmites para finalizar a contratação de José Cifuentes, de 24 anos. Ambos chegam por empréstimo.

O time base da Raposa então contém os seguintes jogadores, uma mescla entre atletas que estavam no elenco ano passado e reforços desta temporada: No gol, Rafael Cabral; compondo a linha de quatro tem Marlon na esquerda João Marcelo e Zé Ivaldo centralizados e William na direita; meio campo composto por três jogadores, jogando mais atrás Luca Romero, saindo mais para o jogo Lucas Silva e armando o time, Mateus Vital; no ataque Matheus Pereira e Arthur Gomes abertos pelos lados e centralizado como homem de área, Juan Dinenno; Time treinado pelo recém-chegado, Fernando Seabra. É de se esperar que o novo técnico promova mudanças ao decorrer dos primeiros treinamentos dele no comando do time

Destaque

O grande destaque do Cabuloso nesta temporada é o meia-atacante Matheus Pereira. O jogador perdeu algumas partidas no ano por conta de uma lesão, mas até agora em 13 jogos, Matheus fez um gol e distribuiu 5 assistências.

Apesar de bons números, o ponto principal para ele ser o destaque do time é sua contribuição para o ataque cruzeirense, armando jogadas, além de contar com uma média de 2.3 passes decisivos no Campeonato Mineiro, por jogo. Ainda, é um dos melhores dribladores do Cruzeiro na temporada, com taxa de acerto acima dos 70%. Tendo, também, nota média nos últimos três meses, de 7.7.

Jovem Estrela

Difícil citar apenas um nome desse elenco que foi vice-campeão da Copinha no começo do ano. Por isso citarei dois, o camisa 10 desse time vice-campeão é o Vitinho. O outro é o zagueiro Pedrão, que fez parte da sólida defesa do time da Toca da Raposa na maior competição de base do país.

Vitinho se destacou com ótimos números, teve duas assistências em 8 jogos no campeonato, porém ainda não estreou no profissional. Apesar disso, era titular absoluto do técnico do sub-20 e agora do elenco principal, Fernando Seabra.

Já o zagueiro Pedrão era o homem de confiança da defesa de Seabra. Titular em todas as partidas do time na Copinha e autor de um gol na competição, o zagueiro tem ótima presença de área e era o capitão do elenco sub-20 da Raposa.

Expectativa para o campeonato

A expectativa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é, com base nas atuações do time no início da temporada, estar na briga para não cair para a segunda divisão.

Apesar do time com bons nome, como Arthur Gomes e Matheus Pereira, o time ainda não explodiu na temporada, mesmo com o vice-campeonato mineiro.

Com o nível de atuação do time no começo da temporada, o que podemos esperar do Cabuloso é um campeonato brigando nas posições mais baixas do campeonato.

Porém, o time, com os jogadores que tem, consegue surpreender e pode acabar conseguindo posições mais altas, mais pro meio da tabela, rondando a décima posição.

Estádio

O estádio do Cruzeiro é o maior estádio de Minas, o estádio Governador Magalhães Pinto, também chamado de Mineirão.

O palco do Cabuloso por mais um ano foi inaugurado em 1965, mas foi repaginado e reinaugurado em 2013.

Com capacidade para quase 62 mil pessoas, o estádio é do Governo do Estado de Minas Gerais, porém a Raposa o utiliza já faz um bom tempo.