Flávia Pissaia, do Fortaleza, comenta preparação da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino A2

No próximo sábado (13), começa o Brasileirão Feminino Série A2. A competição vai contar com a participação de 16 equipes divididas em dois grupos onde a primeira fase vai ser disputada em sete rodadas. Após o fim da primeira fase, as quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de finais.

Na terceira fase, as equipes se enfrentam nas semifinais para chegar na decisão da grande final. O Fortaleza está no grupo B juntamente ao Sport, UDA-AL, VF4-PB, JC, Recanto, Remo e Instituto 3B. Peça fundamental na equipe, Pissaia comentou a preparação para a estreia e o seu sentimento em iniciar a temporada.

“Estou muito feliz com esse início de temporada pois individualmente estou muito determinada nas minhas conquistas coletivas, os treinos têm sido bem intensos e estamos evoluindo dia após dia visando o início da competição. Estou muito ansiosa para entregar o melhor para o Fortaleza dentro de campo”

Na campanha de 2023, a equipe se classificou para a segunda fase da disputa em primeiro lugar do grupo com 17 pontos, 7 jogos, 5 triunfos e 2 empates. Flavia Pissaia chegou à equipe na temporada passada e rapidamente se encaixou na equipe, ganhando cada vez mais rodagem nas partidas.

Com foco na disputa, a meia projetou as metas da equipe para essa temporada. “A torcida pode esperar um time com muita entrega, estamos focadas na conquista do acesso e consequentemente na conquista da A2 e sabemos que a cada jogo vamos em busca de construir isso porque já começamos focadas nos treinos. Estou muito confiante com a chegada das contratações, pois as meninas têm muita qualidade técnica e o grupo se fechou para conquistar nossos objetivos dentro da temporada” finalizou Pissaia.

A equipe das Leoas estreia no sábado (13), às 15h, contra o Remo, dentro de casa.