Antes da estreia no Instituto 3B, Gláucio Carvalho exalta elenco para a disputa da A2: “Grandes qualidades”

O 3B da Amazônia está nos preparativos finais para a estreia no Brasileirão A2 de 2024. Buscando classificação à elite, a equipe anunciou em março a contratação do técnico Gláucio Carvalho, acostumado com acessos após conquistar dois com o Botafogo, onde foi também coordenador e figura fundamental na estruturação do time feminino.

Animado com o projeto da equipe amazonense, o treinador considera as instalações do clube como uma das melhores estruturas em futebol feminino do Brasil. Gláucio também exaltou o elenco do 3B e seu comprometimento com o trabalho proposto, o treinador relembrou que já trabalhou ou enfrentou jogadoras que estão no time amazonense, como Carla Alves, Nath Pitbull, Rafa Barros e Anny, pontos vistos como diferenciais:

"Um dos motivos de eu ter aceito o convite do 3B foi que eu já conhecia algumas jogadoras do elenco. Algumas já trabalharam comigo e outras conheço pessoalmente, mas esportivamente foram adversárias. É um time muito competitivo, identifiquei grandes qualidades e total capacidade de implementar a filosofia de trabalho e fazermos um grande campeonato", disse o treinador.

Ciente dos desafios de estar fora do principal eixo do futebol feminino, Gláucio também comemorou a oportunidade de poder fazer os primeiros jogos em Manaus, seja em casa ou como visitante em cidade próxima, fator que pode ajudar o clube na guinada inicial:

"Manaus é uma cidade afastada dos demais centros de futebol feminino e é óbvio que quando a gente não precisa se deslocar, o desgaste será bem menor. Faremos quatro jogos muito próximos e é muito importante conseguirmos fazer pontos. E também tentar abrir uma gordurinha, por isso é muito importante que nestes três/quatro primeiros jogos a gente busque fazer 100% dos pontos", continuou.

O 3B entra em campo neste sábado (13), às 16h30 (de Brasília), contra o VF4, da Paraíba. O treinador concluiu sobre o que espera da estreia, a primeira das sete rodadas da primeira fase da série A2 do Brasileirão Feminino:

"Ainda tenho pouco tempo de trabalho, vamos completar a terceira semana no dia do jogo. Mas já espero algumas coisas em relação a minha ideia de modelo de jogo que tentaremos colocar em campo - um time com muita intensidade e organizado em todas as suas linhas, que quando tiver com a posse de bola vai buscar o gol e que quando está sem a bola, tenta recuperá-la o mais rápido possível, sempre de forma organizada. Esperamos uma boa estreia, mas principalmente com uma com uma boa vitória, porque os três pontos é o que interessam", completou Gláucio.