Atacante do Sport projeta estreia no Brasileirão Feminino A2

No domingo, 14 de abril, o Sport estreia no Campeonato Brasileiro Feminino A2 contra a equipe do JC. A jovem atacante, Géssica Silva, é uma das peças importantes do Leão na competição para o setor ofensivo.

“Estamos todas focadas e trabalhando forte para que possamos desempenhar e promover ótimas conquistas jogo após jogo. Minhas expectativas estão bastante alta e tenho confiança no nosso elenco para fazermos uma ótima estreia. Vamos buscar colocar em prática tudo o que nossa treinadora vem nos orientando e alcançar nosso objetivo” – ressalta Géssica sobre o que espera do campeonato.

Dividida em quatro etapas, o Brasileirão Feminino A2 conta com 16 times que na primeira fase estão divididos em dois grupos, no qual, se enfrentam em turno único. Os melhores quatro colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Esses times vão disputar vagas nas semifinais e os classificados disputam a grande final. No grupo B, que o Sport figura, também estão as equipes do Fortaleza, Grêmio-AM, 3b da Amazônia, JC-AM, Remo, UDA-AL e VF4. A estreia contra a equipe do JC acontece no domingo (14), às 14h, fora de casa.