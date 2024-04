Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Palmeiras

Está chegando o campeonato mais disputado do mundo, o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão tem data marcada para início nesse sábado (13) mas para o Palmeiras a competição só começa no domingo (14) as 18h30. O atual campeão brasileiro vem para essa temporada em busca do 13° título na competição e seu terceiro na era Abel Ferreira.

Temporada 2024 e expectativas

O início do ano da equipe Alviverde tem sido bem favorável ao torcedor palmeirense. Apesar de perder o título da Supercopa do Brasil para o seu rival São Paulo nos pênaltis, o Palmeiras faturou seu Tricampeonato Paulista (2022,2023,2024) em cima do seu rival Santos. Após obter uma sequência equilibrada de resultado, o Verdão foi campeão somando apenas uma derrota na competição, no jogo de ida da final paulista.

Foto: Fabio Menotti/ Palmeiras

O torcedor palmeirense que é sempre muito ambicioso por mais e mais títulos pode ficar com a expectativa de uma excelente campanha para a temporada desse ano. Ao observar o que o Palmeiras de Abel Ferreira soube fazer, como soube lidar com a pressão e como manteve a "Cabeça Fria" para engatar o título brasileiro no final de 2023 após virada histórica contra o Botafogo, não podemos esperar menos de uma equipe que sabe empilhar taças e, em principal para o Brasileirão, sabe se manter regular e constante durante o ano e em meio a disputa de outras competições.

Contratações

Já visando a saída de Endrick no meio do ano, o Palmeiras investiu em contratações para reforçar a equipe para a temporada, tendo em média um gasto de R$89,3 milhões. Entre os jogadores estão: Aníbal Moreno (meio-campista), Bruno Rodrigues (atacante), Lázaro (atacante), Caio Paulista (lateral esquerdo/ponta) e Rômulo (meio- campista).

Destaque para a equipe

Um dos principais destaques para o Verdazzo esse ano e que pode ter um futuro promissor na academia é Rômulo. O jovem de apenas 22 anos se destacou nesse ano após ter atuação brilhante no Campeonato Paulista em que defendeu o Novorizontino. O meio campista foi eleito pela competição o "Craque do Interior", a "Revelação do Campeonato" e o "Melhor Meio-Campista". Sem deixar esconder que é um admirador do clube e fã de Raphael Veiga, Rômulo vem para garantir sua posição no time e reforçar o meio de campo Alviverde.

Foto: João Loureiro/ Paulistão

Jovem Estrela

E não podemos deixar de falar da grande estrela que foi formadada pela Academia do Palmeiras: Endrick. O garoto de apenas 17 anos ganhou grande visibilidade esse ano ao ser o atleta mais jovem a ser convocado a seleção brasileira desde Ronaldo Fenômeno. Além disso o jovem emplacou seus dois primeiros gols com a amarelinha, contra a Inglaterra e Espanha. Pelo Palmeiras, Endrick já faturou dois Campeonatos Paulistas, dois Brasileirões e uma Supercopa do Brasil.

FOTO: Leo Sguaçabia

Em clima de despedida, o jovem permanece na equipe palmeirense até Julho de 2024, estando a disposição de Abel para disputar o Brasileiro e a Copa Libertadores antes de se juntar a sua nova equipe Real Madrid e engatar sua carreira internacional ao lado de outros craques brasileiros.

Allianz Parque

O antigo Estádio Palestra Itália e hoje atual Allianz Parque é a casa do Palmeiras. O estádio foi inaugurado no final de 2014 localizado na Barra Funda e tem capacidade máxima de até 43.413 torcedores, sendo qualificado como o 21º maior estádio do país. Em alguns casos o estádio também acomoda shows de cantores nacionais e internacionais nesses casos o público pode chgar até 55 mil pessoas.

Foto: Divulgação/ Palmeiras

Recentemente, os gramados do Allianz passaram por reformas após grande reclamação dos jogadores e do treinador ao perceberem que o termoplástico do campo derreteu e estava grudando na chuteira dos atletas. Por ser casa de shows também o necessário é uma reforma constante dos gramados visando o bem físico dos atletas do Palmeiras e seus adversários o que também foi cobrado por Abel Ferreira.

Anos em que o Palmeiras foi Campeão Brasileiro: 1960, 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023.

E aí torcedor, será que vem mais uma taça para essa estante do Alviverde?