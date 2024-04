Após vitória do Palmeiras, Abel diz: "Meus jogadores sabem que quando ligam o modo competitivo podem ganhar"

O Palmeiras venceu o Liverpool do Uruguai por 3 a 1 e assumiu a ponta de seu grupo na Conmebol Libertadores de 2024.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e destacou, a importância de estar sendo competitivo durante todo o jogo. O Palmeiras sofreu o gol adversário logo aos dois minutos de partida.

"Meus jogadores sabem que quando ligam o modo competitivo podem ganhar como qualquer equipe. Sei que entramos um pouco desligados, sofremos o gol cedo e isso condicionou, mas o intervalo foi pouca coisa. Temos que ter mais bola para chegar e atacar bem. Foram muitos erros técnicos na primeira parte, o jogo estava muito bom para o sistema do adversário, precisamos ter calma para ligar os passes e desmontar a linha de cinco", analisou.

Foi bom lidarmos com esse momento. "Ficamos nervosos e voltamos a fazer o que fizemos contra o Santos, sem construir com critério. E temos critério. E é preciso ter mais bola, mais jogo, construir com a bola apoiada. Para entrar dentro de uma muralha dessa tem que ser com calma e por fora. Estêvão teve ajuda do Ríos. Eu queria mais um centroavante em campo e menos um ponta, e Rony nos dá isso. Trocamos Veiga do centro pra esquerda e isso deu boa dinâmica", disse Abel sobre a partida.

O treinador também comentou sobre Estêvão, de 16 anos, que fez sua primeira partida como titular e marcou, pela primeira vez, com a camisa profissional do Palmeiras. Diante disso, Abel quer que ele e os outros meninos do grupo não percam a alegria em jogar futebol.

"Não podem perder alegria e prazer no que fazem. Vocês (jornalistas) são ótimos, mas o nível das críticas aqui é acima do tom, é agressiva e este moleque não tem 30 anos, nem 27 e nem 28, ainda tem que ouvir os conselhos do pai. No meu país ainda não dá para votar, nem carteira de motorista tem, o que digo a ele é o que digo aos meus filhos, as minhas filhas. Tudo no tempo de Deus, sejam felizes".

"Que ele vá para Disney, porque um foi e foi vendido ao Real Madrid. Mas espero que não sejas vendido e fiques aqui conosco (risos). Fico feliz que fizeste um bom jogo, mas do mesmo modo dizia calma que tudo acontece no tempo de Deus. Fico feliz porque merece, fruto do trabalho dele também. Parabéns aos pais dele, que certamente são bons pais, porque é um bom moleque. Luis, Estêvão, Endrick, são meninos de bom coração. Eu como treinador e formador, e vocês como jornalistas acredito que em cinco, seis anos as coisas podem ser muito boas, não para mim, para o Brasil", finalizou.

Com o final do Paulistão, o Palmeiras passa a pensar em um novo compromisso para a temporada. Neste domingo (14), o atual bi-campeão brasileiro vai ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, para medir forças diante do Vitória, pela primeira rodada do Brasileirão 2024.