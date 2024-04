Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Vitória

Atual campeão da Série B e do Campeonato Baiano, o Vitória vem embalado para encarar a elite do futebol brasileiro após cinco anos. Durante esse período, o Leão ainda foi rebaixado para a terceira divisão brasileirão, em 2021, e parecia ter chegado ao fundo do poço. Contudo, após grande reformulação tanto de elenco quanto da parte interna, o Rubro-Negro saiu do fundo do poço para a conquista do principal título da história do clube.

A reconstrução

Na campanha da Série C de 2022, o clube, completamente desacreditado, começou muito mal naquele ano. Eliminação precoce no estadual e uma crise interna maior do que a que já estava acontecendo. Até que a diretoria apostou em João Burse e o treinador levou a equipe, que não possuía mais esperança nenhuma de melhora, para o acesso improvável. Quando João assumiu, os baianos tinham apenas 2% de chances de subir.

Todavia, em fevereiro de 2023, Léo Condé foi nomeado técnico do Vitória após campanhas ruins do time no campeonato estadual e na Copa do Nordeste. Léo conseguiu melhorar o desempenho da equipe fazendo uma campanha espetacular e sagrando-se campeão da Série B de 2023, o maior título da história do time.

Temporada atual

A torcida rubro-negra não poderia começar o ano de forma melhor. Além da inédita conquista nacional, o Vitória tornou-se campeão baiano ao vencer o arquirrival Bahia. Um troféu que não vinha desde 2017. Nos anos recentes, o Leão não conseguiu sequer passar da primeira fase.

Em contrapartida, o time não obteve sucesso na Copa do Nordeste, sendo eliminado ainda na primeira fase. No grupo A, o Vitória somou 14 pontos com quatro triunfos, dois empates e duas derrotas, culminando na quinta colocação geral do grupo, ficando a um ponto do Ceará, que acabou classificando-se para o mata-mata. Mesmo assim, isso não abalou as estruturas do clube que pouco tempo depois conquistou o estadual.

Escalação e contratações

O rubro-negro baiano manteve a base do elenco campeão nacional de 2023 para a atual temporada. O sistema defensivo é praticamente o mesmo, com o goleiro Lucas Arcanjo, o lateral Zeca, e os zagueiros Camutanga e Wagner Leonardo. Para esse ano, o lateral esquerdo PK chegou e assumiu a função de titular. Do meio pra frente, a manutenção do craque Osvaldo foi fundamental para a continuação do projeto.

A contratação de Luan, meio campista ex-Grêmio e Corinthians, ainda não surtiu o efeito esperado dentro de campo, mas deixa a torcida esperançosa com o que o jogador pode apresentar mesmo após problemas extracampo. Na volância, a equipe trouxe William Oliveira que logo se tornou um dos pilares de sustentação e peça importante na campanha do estadual.

No ataque algumas novidades, sendo a principal delas, o atacante ex-RB Bragantino, Alerrandro. Junto com Osvaldo, ele é um dos artilheiros da equipe com seis gols marcados. Com isso, o Vitória adota um esquema muito versátil defensiva e ofensivamente, podendo ser um 4-3-3 em fase de ataque ou um 4-5-1 defendendo.

A base do time principal tem: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Dudu (Iury Castilho), William Oliveira e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheuzinho e Alerrandro.

Outros destaques desse elenco do Vitória são o volante Luan, ex-São Paulo, que jogou apenas 9 minutos desde que chegou, o goleiro Muriel, irmão de Alisson, goleiro do Liverpool, Everaldo, ponta ex-América-MG, Jean Mota e, uma das principais contratações junto com Luan, o atacante Luiz Adriano.

Destaque

O maior nome do Vitória, não só pelo o que vem fazendo neste ano, mas por tudo que jogou em 2023, é o de Osvaldo. Como dito anteriormente, ele é um dos goleadores do clube em 2024 com seis tentos e foi fundamental na campanha do título da Série B, com oito gols e nove assistências.

O atacante de 37 anos foi titular em 12 dos 13 jogos que o Leão fez no ano e, mantendo essa boa fase, será importantíssimo para as pretensões do clube na temporada. Além disso, agora ele pode dividir mais a responsabilidade com as novas contratações.

Fique de olho

Fugindo um pouco da obviedade, um dos pilares dessa equipe do Vitória é o sistema defensivo. Com isso, Wagner Leonardo se transformou em um dos grandes jogadores dessas últimas duas temporadas. Autor de cinco gols na trajetória do time na segunda divisão, além de marcar praticamente o gol do título baiano na partida de volta, o camisa 4 rubro-negro é um dos bons jogadores para ser observado nesse ano.

Muito bom defensivamente, com uma média de 4.8 interceptações por partida (segundo o Sofascore), ele possui um notório jogo aéreo e um bom posicionamento. Outro ponto positivo é a saída de bola, com cerca de 90% de acerto de passes. Zagueiro artilheiro e canhoto.

Técnico

No cargo desde fevereiro de 2023, Leonardo Condé, ou apenas Léo Condé, hoje tornou-se um dos nomes intocáveis desse projeto. Chegou com um time recém-promovido da Série C com a expectativa de lutar contra o rebaixamento. Surpreendendo a todos, ele conseguiu encaixar muito bem a equipe e manteve a consistência do início ao fim, sagrando o time campeão da Série B pela primeira vez na história.

Na atual temporada, apesar de ter ido mal na Copa do Nordeste, Léo Condé desbancou o milionário Bahia e, mais uma vez, deixou sua marca no clube. Campeão baiano depois de sete anos. Agora, o treinador de 45 anos quer manter a grande fase que está vivendo com a equipe.

Estádio: Barradão

Foto: Divulgação/Vitória

O Estádio Manoel Barradas, também conhecido como Barradão, é um icônico campo situado em Salvador e que pertence ao Esporte Clube Vitória. O estádio foi nomeado em homenagem a Manoel Barradas, ex-presidente e conselheiro do clube. Atualmente, o Barradão tem capacidade para acomodar até 29.168 espectadores.

O Leão é muito forte jogando em seus domínios. O Vitória não perde jogando em Salvador desde o dia 11 de junho de 2023 quando foi derrotado para o Criciúma na Série B. De lá para cá são 23 partidas de invencibilidade, sendo 19 vitórias e 4 empates nesse recorte. Cerca de 88% de aproveitamento.

Essa é a segunda melhor marca jogando em casa na histórica do clube. A melhor sequência ocorreu entre janeiro e outubro de 2002, naquele ocasião o rubro-negro ficou 27 jogos sem perder, com 21 triunfos e 6 igualdades. Um aproveitamento de 85%.

Expectativa para 2024

Como todos os times que sobem da Série B, o Vitória vai brigar pela permanência na primeira divisão. Dessa vez, após um longo período longe da elite do futebol brasileiro, a equipe vem muito empolgada para conquistar esse objetivo e, com certeza, ainda mais motivada depois dos títulos em sequência.

Com a torcida jogando juntos e abraçando muito a equipe, o Leão baiano espera fazer uma campanha além da briga contra o rebaixamento. Léo Condé e seus comandados vêm para, mais uma vez, deixar o nome na história de um clube gigante no cenário nordestino.