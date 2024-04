Fenômeno da base do Vasco, Rafael Belinho fala de sua carreira na Europa

Considerado um fenômeno quando surgiu no Vasco da Gama aos nove anos, o atacante Rafael Belinho segue chamando a atenção, agora no futebol europeu. Desde 2021 na Croácia, o jovem é o grande destaque da equipe sub-15 do Dínamo Zagreb. Acumulando títulos, artilharias e prêmios de melhor jogador de várias competições, Belinho vem fazendo o que dele se espera. Ele fala de seu momento profissional.

"Sei o que aguardam de mim e fico satisfeito por conseguir confirmar essa expectativa. Jogo num grande clube e sei que sou observado. No entanto, meus empresários cuidam de tudo para que eu tenha a máxima tranquilidade para jogar. Sou muito feliz por estar realizando o meu sonho" declarou.

Os empresários de Belinho foram contactados nos últimos meses por ao menos dois gigantes do futebol europeu. Segundo eles, Belinho é monitorado por essas agremiações desde os tempos de Vasco. O jovem destaca o orgulho que sente ao ser cobiçado por grandes clubes mundiais.

"O orgulho é enorme e a cada ano que passa eu busco mostrar cada vez mais o meu potencial. Os responsáveis pela minha carreira são extremamente cuidadosos comigo. Tenho fé que conseguirei mostrar sempre todo o meu talento" encerrou.