Na estreia do Brasileirão, o São Paulo recebe o Fortaleza no MorumBIS

Neste sábado (13), o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro Série A 2024 contra o Fortaleza às 21h, horário de Brasília. O palco da partida será o MorumBIS, localizado na capital paulista, e a transmissão será feita pelos canais SporTV e Premiere.

Na edição anterior, a equipe tricolor fez a sua estreia com derrota por 2 a 1 contra o Botafogo e finalizou a competição em décimo primeiro lugar. Já o Leão terminou em décimo e iniciou a temporada com empate por 1 a 1 contra o Internacional.

Na busca pela taça:

O São Paulo busca o título que foi conquistado pela última vez no ano de 2008 e tentará levantar a taça de campeão brasileiro pela sétima vez em seus 94 anos de história.

Na tentativa pelo título inédito, o Fortaleza é o time nordestino com mais temporadas seguidas na elite do futebol brasileiro. Em 2018 conseguiu o acesso quando foi campeão da Série B e desde então, se mantém na Série A e garante vaga para confrontos internacionais.

Retrospecto do confronto:

Os times se enfrentam principalmente pela Série A do Brasileiro, mas também já disputaram pela Copa do Brasil. Nas últimas 5 partidas, o Fortaleza tem vantagem apesar dos diversos empates e nenhuma vitória do Tricolor. São 2 vitórias do Leão e 3 empates, confira os últimos resultados:

São Paulo 1 a 2 Fortaleza - Campeonato Brasileiro Série A 2023

Fortaleza 0 a 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro Série A 2023

São Paulo 0 a 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro Série A 2022

Fortaleza 1 a 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro Série A 2022

Fortaleza 1 a 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro Série A 2021

Provável escalação das equipes:

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa, Welington, Pablo Maia, Alisson, Erick, Luciano, Michel Araújo e André Silva.

Técnico: Thiago Carpini.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Zé Welison, Pochettino, Hércules, Pikachu, Lucero, Moisés.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem da partida:

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro