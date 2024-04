Cuca fala sobre saídas e evita colocar o Athletico-PR como favorito ao título

Neste domingo (14), o Athletico-PR e Cuiabá se enfrentaram na Ligga Arena em Curitiba, a partida era válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Pablo, Cannobio, Léo Godoy e Mastriani marcaram os gols que garantiram a vitória dos mandantes por 4 a 0.

Atento ao mercado na busca por reforços, o Athletico também trabalha no sentido contrário. Na entrevista coletiva deste domingo, o técnico Cuca indicou que alguns jogadores devem se despedir do clube nos próximos dias.

Benítez e Hugo Moura

Cuca falou que o paraguaio Benítez recebeu uma proposta e deve ter a sua situação definida no início desta semana. O volante Hugo Moura, na mira do Vasco, também está de saída do clube.

"O Benítez recebeu uma proposta e vamos definir, assim como outros jogadores também. Em breve vamos resolver a situação desses jogadores".

Possibilidade de título

O Furacão goleou o Cuiabá por 4 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, o bicampeão brasileiro, Cuca pregou cautela sobre a possiblidade do time paranaense disputar o título.

“Eu não sei em que lugar que a gente vai chegar, mas vamos jogar jogo a jogo como hoje e degustar partida a partida. Devemos ficar felizes [sobre desempenho recente], mas pézinho no chão. Tem muita coisa ainda pra acontecer”.

Desempenho na estreia

O treinador rasgou elogios sobre a estreia do clube na competição.

“Sempre fica uma expectativa do que você vai apresentar no primeiro jogo, fica uma adrenalina grande, um campeonato tão importante como é, e nós mantivemos o que já vínhamos fazendo no estadual e na Sul-Americana. Controlamos o jogo, praticamente não demos chance. Foi um grande jogo nosso, bem controlado, jogando com inteligência e muita intensidade A largada que a gente deu foi perfeita”.

Próximo duelo

O Athletico-PR volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena Grêmio no Rio Grande Do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.