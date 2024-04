Fluminense empata com Bragantino na estreia do Brasileiro

A noite desse sábado (13) foi de empate frustrante para o Fluminense contra o Bragantino, no Maracanã. Com dois gols de Lima para o Tricolor e gols de Sasha e Borbas para o Bragantino, o empate prevaleceu no Maracanã.

A partida, que marca o início da participação do time de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro de 2024, acaba ganhando rótulo de pontos desperdiçados pelo atual campeão da Libertadores.

Uma partida atípica

O Fluminense teve um início primeiro tempo de pouca produção ofensiva e certa dificuldade para avançar ao terço final do campo. Ainda assim, foram dos pés do elenco mandante que saíram as principais chances de gol.

Bragantino se fez muito compacto defensivamente e eficiente na saída de bola, o que permitiu um controle mais seguro da posse quando tentando avançar.

Logo as principais incertezas táticas do Fluminense se ajustariam e o tricolor voltaria ao seu tradicional controle da posse de bola e volume ofensivo ostensivo.

O primeiro gol da partida veio justamente nesse momento de crescimento do time da casa. Em cobrança de escanteio, Paulo Henrique Ganso cobrou no primeiro poste e encontrou Lima para cabecear livre para dentro da meta de Cleiton.

Segundo tempo de equilíbrio

Apesar de se esperar um Bragantino atordoado, os comandados de Pedro Caixinha retornaram à segunda etapa com uma clara mudança de postura. Se mostraram um time mais agressivo e conseguiram produzir mais volume ofensivo.

Assim como no caso do Fluminense, o primeiro gol do Bragantino na partida veio na bola parada. Em cobrança de falta do meia Vitinho, Eduardo Sasha cabeceou no canto do goleiro Fábio e achou o empate.

Pouco mais de quatro minutos depois, foi a vez de Tiago Borbas receber passe de Vitinho, dessa vez com a bola rolando. O meia achou bonito cruzamento do lado esquerdo do ataque e o centro-avante apenas teve trabalho de cabecear para achar o gol da então virada.

Reação tricolor

Assim como havia feito o Bragantino no intervalo, o Fluminense buscou uma mudança de postura para se reafirmar no jogo. Assim veio um aumento na produção do volume ofensivo e cada vez mais o tricolor se achava no jogo.

Já nos minutos finais da partida, dos pés do mesmo Lima que havia feito o primeiro gol, veio um forte chute da entrada da área, que ainda contou com desvio da defesa do Massa Bruta, para encontrar o empate.

Nos quase 30 minutos restantes da partida, foi uma demonstração de duas equipes buscando o gol que garantiria os três pontos. Ao apito final, Fluminense 2-2 Bragantino.

Próximos desafios

Fluminense retorna a campo na próxima terça-feira (16) diante do Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. Já o Bragantino enfrentará o Vasco da Gama na próxima quarta-feira (17), no estádio Nabi-Abi Chedid, em Bragança Paulista.