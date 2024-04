Alice Tosta, goleira do Red Bull Bragantino, comenta boa atuação no início do Brasileirão Feminino A1

O Brasileirão Feminino retorna nessa semana, após a paralisação da Data FiFa, para a continuação da primeira fase da competição. Até o momento, a equipe do Red Bull Bragantino soma oito pontos assumindo o terceiro lugar com quatro jogos, dois triunfos e dois empates.

“Estou muito feliz com o desempenho da equipe e com o meu desempenho individual. Estou trabalhando muito pra ajudar a minha equipe e é importante começar o campeonato da forma que estamos começando, pontuando e tendo resultados positivos. Sabemos que temos muito a evoluir e vamos trabalhar para melhorar a cada jogo e vou continuar buscando evoluir individualmente pra ajudar a minha equipe”, comentou a goleira.

Com um bom início de ano, Alice comentou os objetivos do grupo e o desejo de continuar evoluindo para ajudar a equipe a conseguir uma classificação para a próxima fase.

“Fizemos uma boa pré-temporada e o nosso primeiro objetivo é estar entre as oito melhores equipes do Campeonato Brasileiro, então estamos em busca da classificação, trabalhando muito e se dedicando para que isso aconteça em breve, com os pés no chão e fazendo por merecer”.

Com foco no próximo confronto, Alice projetou suas expectativas e desafios da equipe nessa rodada: “Logo mais teremos um confronto difícil fora de casa contra a equipe do Flamengo que tem uma elenco qualificado. Sabemos da dificuldade que teremos, mas, iremos trabalhar para pontuar fora de casa e continuar fazendo um bom trabalho no competição” finalizou Alice.

A equipe de Bragança vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na segunda-feira (15), às 15h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.