Após um início desafiador no Brasileirão Feminino, a zagueira Isa Haas do Internacional comenta que ela e sua equipe estão focadas em melhorar o desempenho no campeonato, visando o próximo desafio contra o Grêmio. "Tivemos um início de campeonato brasileiro longe das nossas expectativas", admite Haas. "Poderíamos ter entregado um futebol mais qualificado. Mas sabemos o que esperam de nós e estamos trabalhando muito para melhorar."

O Inter que por mais o início difícil no Brasileirão, elas vem focada para o jogo pois uma vitória sobre as rivais vai mais além dos 3 pontos e sim um ânimo, pois ganhar um clássico sempre é bom, além disso uma vitória faz com que as coloradas dormem fora da zona de rebaixamento.

Foto: William Anacleto





Com uma pausa no Brasileirão para a data FIFA, o Internacional se dedicou a aprimorar não apenas o aspecto técnico e tático, mas também a mentalidade da equipe. Haas ressalta: "Nessa parada procuramos mudar a postura do time como um todo, não só taticamente e tecnicamente, mas mentalmente também."O próximo desafio é o tão aguardado clássico Grenal, onde a zagueira e sua equipe estão determinadas a somar pontos e subir na tabela. "Um clássico é sempre importante", destaca Haas. "Mas hoje, acima de qualquer coisa, na situação em que nos encontramos, precisamos somar pontos e é esse nosso principal objetivo. Subir na tabela."

O clássico Grenal está marcado para segunda-feira, 15, às 20h.