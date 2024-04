Os dez meses de invencibilidade atuando no Barradão não foram suficientes para o time estrear com o pé direito na elite do futebol brasileiro. Nesse domingo (14), o Vitória recebeu o atual campeão do campeonato e perdeu por 1x0, com gol de Richard Ríos. O treinador Léo Condé reconheceu que a equipe estava muito ansiosa e errando mais do que deveria. Mesmo assim elogiou o jogo proposto pelo Leão e rasgou valorizou muito o adversário.

O jogo

"A gente lamenta o resultado. Até falei com os jogadores que nós não queremos perder, mas a gente fez um jogo equilibrado, algumas alternâncias. Vitória teve volume bom no primeiro tempo, time ansioso para finalizar. E o Palmeiras não precisa de muitas chances para fazer o gol. Jogo até meio truncado, adversário marcou muito bem, a gente não cedeu tanto espaço. Jogo inteiro de muita marcação. Nós erramos mais do que normalmente erra, mas mérito do adversário. Marcação por encaixe bem feita, jogadores agressivos sem a bola. Pecamos em tomadas de decisão, mas pegamos um adversário que tem a melhor defesa da América do Sul, é difícil achar espaço contra o Palmeiras."

Gramado

"Cada gramado tem as suas características. [O Barradão] é um gramado mais fofo. A gente vai sentir quando jogar lá também. Cada equipe vai ter seu benefício de jogar em casa. O gramado está bom, sendo bem cuidado, e espero que a gente encontre ao longo da competição gramados bons como o do Barradão."

Lesão de Dudu

"Perder o Dudu logo no início, consegue arrastar, transitar bem...A gente não tem jogador com essa característica. Mas no todo a gente lamenta o resultado. De certa forma deixa um alento. A gente fez um jogo parelho contra uma das principais equipes do futebol brasileiro. Um dos melhores jogadores nossos, não tínhamos certeza se tinha que sair. Não é simples de resolver. Não era algo grave, os médicos não tinham certeza. Tomara que não seja nada tão grave. Como ele é muito forte talvez tenha achado que dava para continuar"

Jean Mota

"Clube se movimentou, trouxe boas peças. Vão ser lançados agora, mais tempo. Ainda está sem ritmo de jogo, é natural, chegou há pouco tempo, mas tem muita qualidade e pode nos ajudar muito. Jean ainda está sem ritmo de jogo, atuou como segundo volante. Queria que aproximasse mais dos atacantes. Acabou baixando muito no pé dos zagueiros. A ideia era ter ele mais próximos dos jogadores de frente. Vamos tentar dar ritmo para ele, com mais minutagem ele entregar o que a gente espera."

Torcida

"Sempre nossa parceira. Desde a Série C levou na marra o time para a Série B. Ano passado incentivou a equipe em todos os jogos, mesmo nas dificuldades, se mostrou ser parceira. Nós temos certeza que nessa trajetória árdua vai precisar do apoio do torcedor. Claro que fica chateado, ninguém quer perder. Mas é normal os tropeços. Perdemos nossa invencibilidade contra uma grande equipe."

Dava para fazer algo diferente?

"O que nós fizemos no final a gente fez no último Ba-Vi aqui e conseguiu a virada. Palmeiras compete o jogo inteiro. A gente não conseguiu achar espaço. Vem o momento que tem que tentar algo diferente, as mexidas não mantiveram a mesma dinâmica. Abel travou muito nossos quatro jogadores de frente, nossa equipe se desgastou. Os atacantes dão muito volume de jogo, nossa linha ficou muito desgastada. A gente ficou espaçado dentro do jogo. Situações para ficar atentos para as partidas seguintes, criar fatos novos."

Ba-Vi

"A gente sempre comemora semana aberta para trabalhar, sempre tem correções para serem feitas, ajustes, tem atletas chegando. Oportunidade para aproveitar e fazer ajustes. A gente fica com um jogo atrás. Vamos nos preparar para mais um grande jogo, como foram os quatro clássicos até aqui"