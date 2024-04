O Campeonato Capixaba Sub-20 está chegando nas suas fases finais. A última rodada da fase de grupos da competição foi disputada entre os dias 12 a 14 deste mês e definiu todos os classificados para o mata-mata do torneio.

O Porto Vitória, time que cada vez mais está ganhando espaço no futebol capixaba, passou não só em primeiro lugar de seu grupo, como também de maneira invicta, somando 4 vitórias e 2 empates. A liderança da chave se confirmou após jogo eletrizante contra o então líder, Rio Branco. A partida terminou no placar de 3x0 para o Porto Vitória, com gols de Natã Souza, João Victor e Paulo Galvão. Sobre o gol marcado na partida, Natã disse: “Muito feliz em marcar mais um gol no Sub-20 e poder estar ajudando meus companheiros da melhor forma possível”.

O atacante da equipe estava inclusive no elenco profissional do Porto Vitória, estando presente durante o Campeonato Capixaba dos profissionais, no qual o Porto caiu nas semifinais da competição, que ainda busca o seu primeiro título. A equipe, no entanto, repetiu sua melhor campanha no estadual, o quarto lugar, mesmo patamar alcançado em 2023, quando também atingiu essa posição, mostrando que mesmo ainda sem um título estadual no currículo, o Porto Vitória vem chegando perto. Sobre a sua experiência no time profissional do clube, Natã disse que isso pode ajudar no seu rendimento e também no de seus companheiros de time: “Acho que a mentalidade muda, o comportamento não é mais o mesmo, e o que eu apreciei no profissional vou tentar aconselhar eles no Sub-20.”

O mata-mata do Capixaba Sub-20 já foi definido. O formato da competição prevê jogos de ida e volta nas fases eliminatórias. O primeiro jogo das quartas de finais acontece neste sábado (20), enquanto os de volta acontecem no dia 27. O Porto Vitória já conhece o seu adversário, irá enfrentar a equipe do Estrela do Norte, que ficou em segundo lugar no grupo D. Sobre os jogos decisivos, Natã foi bem incisivo e diz estar confiante em seu desempenho e no de toda a equipe para os próximos passos da competição: “Nosso time é uma equipe muito qualificada, e queremos fazer história. Com as melhores expectativas possíveis, vamos com tudo nesse mata mata”.