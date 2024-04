Visto como uma das maiores joias do Botafogo nos últimos anos, Kaue jogou a maioria das partidas do clube no ano, porém, há uma enorme diferença de quando o volante foi ausência: o rendimento e pontuação do Glorioso nos jogos. Até o momento, sem o jogador venceu somente duas vezes, tendo empatado mais três e ainda com quatro revés. Ao pisar em campo, os números são totalmente diferentes. O Botafogo contabiliza dez triunfos, uma igualdade e apenas duas derrotas, sendo uma delas diante do Vasco, faltando pouquíssimos minutos para o fim do jogo.

A larga diferença chama atenção. Quando Kaue não atua o Botafogo tem somente 33,3% na temporada. Já quando o jovem tem oportunidade, os números chegam a 79,4%. o jogador fez sua estreia diante do Bangu no Nilton Santos e contribuiu com uma assistência na vitória por 2x0. Contra o Audax, o placar a favor se repetiu, mas dessa vez com duas assistências. Na final da Taça Rio, o volante marcou um dos gols do título.

Com a chegada do técnico português Arthur Jorge, o jogador desceu para o sub-20 e não foi relacionado para as partidas diante da LDU e Cruzeiro, mas a tendência é que seja seja reintegrado em breve. Kaue é visto com grande potencial não só pelo Botafogo mas por diversos clubes. O jogador foi convocado para a seleção brasileira por todas as categorias de base até chegar no profissional. Na sua posição, Botafogo conta com Tchê Tchê, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Gregore e Patrick de Paula.