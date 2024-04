Após uma bela campanha no Paulistão Sicredi 2024, atingindo as quartas de finais, o Grêmio Novorizontino se prepara para a disputa do Brasileirão Série B. Com 63 pontos e na quinta colocação em 2023, o Tigre não passou a fazer parte do cenário de elite do futebol brasileiro nesta temporada por apenas um ponto - último colocado entre os promovidos a Série A, o Atlético-GO subiu com 64.

Às vésperas da estreia diante do CRB, nesta sexta-feira (19), às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, o goleiro Marcelo, de 23 anos, fez análise da campanha do clube Aurinegro no estadual e projetou a disputa do campeonato nacional.

"Fizemos um grande campeonato, mas saímos com um gostinho de que poderia ter chegado na final. Temos um grande grupo e sabemos que poderíamos ter chegado, mas agora é mudar a chave e já focar no Brasileiro", disse o goleiro.

"Nós temos metas para esse ano e a primeira delas é alcançar os 45 pontos e depois disso é continuar o trabalho e manter ele sendo bem feito. Sabemos que é um campeonato muito difícil e que não tem jogo fácil e por isso vamos trabalhar primeiramente para essa nossa primeira meta", completou.

Camisa 12 do Grêmio Novorizontino, o arqueiro tem passagens por Brasil de Pelotas e Fortaleza. Atualmente na suplência da equipe comandada por Eduardo Baptista, o atleta projetou seus objetivos pessoais para a temporada.

"Minha meta individual é crescer profissionalmente ainda mais esse ano, ajudar a equipe com tudo o que eu puder e trabalhar para buscar meu espaço, evoluir a cada dia e chegar no final do ano com o sentimento de que o dever foi comprido", comentou Marcelo.