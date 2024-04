O Leão enfrenta a raposa nesta quarta-feira (17), às 20h (Horário de Brasília), na casa do Tricolor, o Castelão.

O confronto marca o encontro de duas equipes com desempenhos semelhantes no inicio do ano, tanto Fortaleza quanto o Cruzeiro foram derrotados na final do estadual por seus rivais mas estrearam com vitória no Campeonato Brasileiro, a diferença das equipes fica com o desempenho na Sul-Americana, já que a equipe de Vojvoda venceu as duas partidas que jogou, e o Cruzeiro empatou as duas, tendo cedido um empate em casa após estar vencendo por 3 a 0.

O Fortaleza estreou fora de casa, no MorumBIS, contra o São Paulo, e voltou para casa com a vitória por 2 a 1, já o Cruzeiro recebeu em casa o Botafogo, e venceu por 3 a 2 em uma partida com muitas polêmicas de arbitragem.

Após vencer fora, Fortaleza reencontrará sua torcida

(Foto: Mateus Lotif/FEC)

A equipe de Vojvoda tem novidades para a segunda rodada do Brasileirão, o atacante Renato Kayzer foi chamado de volta a equipe após curto período de empréstimo no Criciúma, onde fez cinco gols em 20 partidas, um desses gols sendo na estreia do Tigre na competição, no empate em 1 a 1 contra o Juventude.

Outras novidades para o Leão, são as chegadas de Emmanuel Martínez, volante argentino ex-América Mineiro e Felipe Jonatan, lateral esquerdo que pertencia ao Santos, os reforços já treinam com a equipe, mas apenas Martínez e Renato Kayzer foram regularizados e relacionados para poder estrear pela equipe já nesta rodada contra o Cruzeiro.

O Leão do Pici tem somente dois desfalques para a partida, ambos no departamento médico da equipe, Calebe com edema muscular na coxa esquerda e Cardona desconforto muscular na coxa direita, os dois foram desfalque contra o São Paulo e seguem desfalcando o Leão.

Provável escalação: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Marinho e Lucero.

Com novo treinador, Cruzeiro busca sequência positiva

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro de Fernando Seabra começou o Brasileirão com o pé direito e quer manter a boa sequência, e para isso deve enfrentar o Leão com a mesma equipe que venceu o Botafogo no Mineirão por 3 a 2.

As questões do Cruzeiro com Rafael Cabral seguem da mesma forma, o goleiro treinou com a equipe normalmente mas não irá a jogo devido a possibilidade de deixar a equipe mineira.

Além do goleiro Rafael Cabral, o atacante argentino Dinenno também está fora da partida devido a uma fratura no nariz, enquanto o meia e camisa 10 Matheus Pereira é dúvida para a partida devido entorse no tornozelo esquerdo, se o jogador não for a campo deve entrarem seu lugar Mateus Vital.

Provável escalação: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira (Mateus Vital); Arthur Gomes e Rafa Silva.

Cruzeiro leva vantagem em confronto de poucos jogos

Fortaleza e Cruzeiro irão se enfrentar pela 16ª vez na história, e o Cruzeiro tem vantagem no número de vitórias do confronto, ao todo são oito vitórias para a raposa, quatro empates e somente três vitórias para o Leão do Pici.

Todas as partidas anteriores foram válidas pela mesma competição, o Brasileirão.

As equipes se enfrentam no Castelão em uma partida que vale mais três pontos e uma situação mais confortável, já que o Cruzeiro enfrenta o rival no fim de semana, enquanto o Fortaleza terá pela frente a Copa do Nordeste.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva do Premiere pelo Pay-Per-View da Rede Globo. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Mota Correia - RJ

Assistente 1: Leone Carvalho Rocha - GO

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho - RJ

Quarto Árbitro: Arthur Gomes Rabelo - ES

VAR: Rodrigo Nunes de Sa - RJ (VAR - FIFA)